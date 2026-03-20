Lyon are cele mai multe trofee câștigate

Real Madrid - FC Barcelona, Arsenal - Chelsea, Manchester United - Bayern Munchen și VfL Wolfsburg - Olympique Lyon sunt meciurile programate în faza sferturilor de finală a Champions League-ului de fotbal feminin din acest an.

Dintre aceste echipe, Lyon (8), FC Barcelona (3), VfL Wolfsburg (2) și Arsenal (2) au câștigat trofeul în trecut, în timp ce Chelsea a jucat o finală. În finala din stagiunea precedentă, Arsenal s-a impus în fața Barcelonei (1-0), pe Estadio Jose Alvalade din Lisabona.

Golghetera competiției actuale este Alessia Russo (Arsenal / Anglia / 7 goluri), urmată în acest clasament de Pernille Harder (Bayern Munchen / Danemarca / 5 goluri), Evelyne Viens (AS Roma / Canada / 5 goluri) și Caroline Weir (Real Madrid / Scoția / 5 goluri).

Rezultatele înregistrate în play-off-ul pentru calificarea în sferturile de finală:

Atletico Madrid - Manchester United 0-3, 0-2 (0-5)

Paris FC - Real Madrid 2-3, 0-2 (2-5)

OH Leuven - Arsenal 0-4, 1-3 (1-7)

VfL Wolfsburg - Juventus 2-2, 2-0 (4-2)

Meciurile programate în faza sferturilor de finală:

Manchester United - Bayern Munchen (Meci 1 / 25 martie, 1 aprilie)

Real Madrid - FC Barcelona (Meci 2 / 25 martie, 2 aprilie)

Arsenal - Chelsea (Meci 3 / 24 martie, 1 aprilie)

VfL Wolfsburg - Olympique Lyon (Meci 4 / 24 martie, 2 aprilie)

Semifinale:

Meci 1 - Meci 2 (25-26 aprilie, 2-3 mai)

Meci 3 - Meci 4 (25-26 aprilie, 2-3 mai)

Finala:

23 mai 2026 / Ullevaal Stadion (Oslo, Norvegia / 27.182 locuri)

