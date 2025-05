Ziv Guttman e fotbalistă la echipa feminină a Rapidului, dar va pleca în Israel pentru a face stagiul militar de trei ani. Aceasta putea pleca în SUA, pentru a juca fotbal la nivel de universitate, dar poate intra direct în focul luptei, în următorul an. Ea joacă extremă la Rapidul, echipă din Liga 2 feminină, dar practică și atletismul.



A mai jucat fotbal în România la FC Voluntari

"M-am apucat la vârsta de 13 ani, am început la Voluntari. Am jucat acolo trei ani și după aia am venit la Rapid. Am avut un meci contra Rapidului și am văzut cum au jucat fetele de aici, cât de fericite au fost. Am zis să vin și eu la Rapid, iar acum sunt foarte fericită că am făcut mișcarea asta. Acum sunt rapidistă, sunt giuleșteancă cu tot sufletul.



Iubesc atmosfera de pe Giulești și galeria Rapidului, e cea mai frumoasă din România. Știu pe Săpunaru de la echipa de băieți, el ne-a zis să jucăm ca o echipă, să jucăm frumos, să câștigăm și să promovăm. Joc în extrema dreaptă sau în extrema stângă, îmi place să dau goluri și să alerg mult. Când dau un gol e un sentiment care nu se poate explica în cuvinte, mă bucur mult că mi-am ajutat echipa.



Face și atletism, unde se antrenează pentru probele de viteză

Eu sunt născută în Israel și am ajuns aici la vârsta de 13 ani. Bunicul meu a jucat puțin fotbal, înainte să meargă în armată și după un pic. Doar bunicul a făcut sport din familie. Fotbalul e lucrul care îmi place cel mai mult, deși acum fac și atletism, care îmi trebuie și pentru armată. Alerg în probele de 100 metri și 200 metri, deci în probele de viteză.



Mă ajută atletismul și pentru fotbal. Să joc pentru echipa națională a Israelului e o mândrie extraordinară, e cea mai mare realizare a mea. Am lucrat mult pentru asta și sunt cea mai fericită să fac parte din echipa aia.



Nu merge la universitate în SUA, dar va face stagiul militar în Israel

Eu am terminat școala acum un an și am zis că merg în America pentru universitate, dar după am decis să merg în armată. Plec în vară în Israel, acolo încep ceva nou. Sunt pregătită, nu mi-e frică să lupt. Adică eu mi-aș da și viața pentru Israel, nu simt nicio frică. Stagiul militar durează trei ani de zile. Nu știu încă unde voi fi repartizată, dar în octombrie o să am testele fizice și vedem la ce unitate mă trimit", a declarat Ziv Guttman pentru Pro TV Sport.



Antrenoarea și colegele o așteaptă înapoi la Rapid

Speranța Popescu, antrenoarea sa de la Rapid, spune că o apreciază pentru gestul curajos și că o așteaptă să revină la Rapid, după terminarea stagiului militar în Israel.

"Ziv este foarte talentată, dar, din păcate, în vara aceasta, se va despărți de noi. Știm situația țării ei. Ea este foarte patrioată și îmi pare foarte rău că o pierdem. Nu mi s-a mai întâmplat o situație de genul ăsta, să fie o sportivă care pleacă în armată, dar este de apreciat devotamentul ei față de țara ei. Am încurajat-o. Este alegerea ei, o susținem de aici, de la noi și o așteptăm cu drag înapoi. Cu siguranță ea se va întoarce. s-a simțit foarte bine aici, la noi, suntem ca o familie", a mărturisit antrenoarea rapidistă.



Foto și video - Gabriel Chirea