BREAKING NEWS: Mbappe a anuntat-o pe PSG ca vrea sa plece din galaxia Parisului! Unde vrea sa joace din vara

La finalul meciului dintre Bayern si PSG (2-3), Mbappe s-a intalnit cu sefii lui PSG.

Subiectul discutat: prelungirea contractului cu PSG. Mbappe isi incheie acordul cu gigantul de pe Parc des Princes in 2022. PSG planuia sa-l tina cu orice pret si i-a propus o marire salariala consistenta. Mbappe ia acum in jur de 18 milioane de euro pe sezon. Ar fi castigat aproape dublu dintr-un nou contract la Paris.

Deportes Cuatro arunca bomba si anunta ca Mbappe le-a transmis sefilor sai ca vrea sa plece chiar dupa meciul de la Munchen! Dupa mai multe runde de negocieri esuate, francezul de 22 de ani ar fi luat decizia finala in privinta viitorului sau. Pentru a nu-l pierde gratis in 2022, PSG il va vinde acum la un pret mult sub cota sa de piata. Real si Liverpool sunt mari favorite sa lupte pentru semnatura lui. Mbappe se va vinde cu o suma apropiata de 150 de milioane de euro, sustine Le Parisien.



Conform Deportes Cuatro, Mbappe ar inclina spre Real Madrid, care l-a curtat inclusiv inainte sa ajunga de la Monaco la PSG, in 2017. Seicii miliardari din Qatar au platit 180 de milioane de euro pentru Mbappe in 2018, cand s-a activat clauza de cumparare obligatorie din contractul semnat cu Monaco.

Mbappe a fost vedeta meciului dintre Bayern si PSG, in care a marcat de doua ori. La fel ca pe Camp Nou, in turul optimilor Ligii (Barca 1-4 PSG), cand a reusit un hat-trick, Mbappe a fost ales la final jucatorul partidei.