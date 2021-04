BREAKING NEWS! Presedintele FIFA iese la atac: "Trebuie ca echipele sa iasa de tot din competitile UEFA!" Ce a spus Infantino despre infiintarea Super Ligii

Gianni Infantino a izbucnit la congresul de urgenta sustinut de UEFA.

Presedintele FIFA, Gianni Infantino a rupt tacerea dupa incidentele petrecute in ultimele zile. Elvetianul a vorbit despre pozitia pe care UEFA si FIFA au luat-o, dupa ce 12 echipe de top au decis sa-si infinteze propria lor competitie, numita Super Liga.

UEFA a sustinut in Elvetia un congres de urgenta marti dimbineata in care presedintele FIFA, Gianni Infantino, a luat cuvantul pentru a-si exprima nemultumirea fata de crearea Super Ligii. Dousprezece cluburi cluburi au anuntat in aceasta duminica ca doresc sa se separe de UEFA si Liga Campionlior pentru a-si lansa propria lor competitie, si anume Super Liga Europeana.

Prin aceasta liga, cele doisprezece echipe intentioneaza sa isi mareasca veniturile si sa "salveze fotbalul", dupa spusele presedintelui Super Ligii Europene, Florentino Perez. Acest proiect este condamnat de catre organele administrative ale fotbalului european si mondial. Gianni Infantino a criticat vehement miscarea pe care marile echipe doresc sa o faca.

"FIFA se bazeaza pe adevaratele valori ale sportului. Nu putem decat sa dezaprobam puternic crearea Super Ligii. Sunt de 16 ani la UEFA, am lucrat pentru a apara principiile si valorile care au permis succesul fotbalului european. Cluburile vor trebui sa isi asume responsabilitatea si sa se gandeasca la toti suporterii care au contribuit la ceea ce este fotbalul astazi. Rolul nostru este sa protejam fotbalul european, competitiile si echipele nationale, astfel incat fotbalul sa supravietuiasca in intreaga lume." A declarat presedintele FIFA, Gianni Infantino la congresul din Elvetia.

Infantino a clarificat si situatia scenariului in care echipele participante in Super Liga Europeana sa participe si in Liga Campionilor.

"Daca vor sa mearga in aceasta directie, trebuie sa suporte consecintele. Trebuie ori sa iasa de tot ori sa ramana, nu pot iasa pe jumate." A mai adaugat Gianni Infantino.