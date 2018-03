MANCHESTER UNITED - SEVILLA, 21:45, PROTV | Alerta cu BOMBA langa hotelul milionarilor lui Mourinho! Ibra revine dupa accidentare, Carrick se RETRAGE!

MANCHESTER UNITED - SEVILLA, 21:45, PROTV

Manchester United si Sevilla se bat azi pentru un loc in sferturi, de la 21:45, in direct la ProTV. Echipa lui Jose Mourinho este in mare revenire de forma, dupa victorii cu Chelsea, Crystal Palace si Liverpool in ultima saptamana. Sevilla nu are un sezon grozav, insa merge increzatoare in Anglia in urma rezultatului din tur, dar si in urma jocurilor cu Liverpool din grupe. Spaniolii au marcat atunci de doua ori si spera sa o faca si acum. In tur a fost 0-0 cu United, insa David de Gea a facut minuni in poarta englezilor.

Cateva idei trimise de Ion Alexandru, comentatorul partidei din aceasta seara, alaturi de Mihai Mironica. Manchester Uited - Sevilla e de la 21:45 la PROTV. Bucurati-va de fotbal!

• A fost alerta cu bomba luni la Manchester! O bomba din al doilea razboi mondial a fost gasit chiar in centrul orasului, dar genistii au dat asigurari ca nu avea cum sa explodeze. Jucatorii lui Manchester United s-a cazat luni seara la un hotel aflat foarte aproape de locul unde a fost gasita bomba.

• In tur a fost 0-0 in Spania, dupa un meci in care De Gea a aparat formidabil si raportul suturile pe poarta a fost 8-1 pentru spanioli.

• Manchester United a castigat ultimele 5 meciuri jucate pe Old Trafford. 2-1 cu Chelsea si Liverpool sunt victoriile importante pentru Mourinho din ultimele 2 saptamani care au consolidat pozitia a doua din Premier League.

• Sevilla a pierdut ultimul meci de campionat, 0-2 acasa cu Valencia si echipa lui Montella este pe 5 in La Liga la 11 puncte de locurile de Champions League.

• Este meciul in care Ibrahimovic poate reveni la United. N-a mai jucat din 26 decembrie, dar a spus ca se gandeste sa revina si in nationala Suediei pentru Mondialul din Rusia.

• Castigatorul Champions League cu Manchester United, Michael Carrick si-a anuntat retragerea la finalul sezonului si a spus pe cone vede in locul lui la mijlocul terenului, tanarul scotian McTominay.

• De 5 ori castigatoarea Europa League in ultimii 12 ani, Sevilla se va lupta pentru a doua calificare in sferturile Champions League. Prima a fost in Cupa Campionilor, cum se numea competitia in 1958, cand Sevilla a incasat 10 goluri in dubla mansa de la Real Madrid.

• Rashford este omul despre care vorbesc toti fanii la Manchester. Cu cele doua goluri reusite in derbyul cu Liverpool, atacantul de 20 de ani a ajuns la 14 reusite in acest sezon in toate competitiile. Doar Lukaku a marcat mai mult decat el pentru United in acest sezon, 23 de goluri.

• Ploua de cateva zile la Manchester, dar gazonul va fi impecabil.