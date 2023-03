În 2013, Reece Wabara, fundaș lateral la actuala campioană a Angliei, a investit 16 mii de euro într-o firmă de haine. La sugestia unui prieten, Wabara a creat Maniere De Voir, iar acel moment avea să-i schimbe viața.

„Întotdeauna am avut un mod diferit de a mă îmbrăca. Prietenul meu, Lewis Morgan, mi-a zis: ‘Ar trebui să faci ceva în domeniul modei’”, a povestit fostul fotbalist pentru The Times. Zece ani mai târziu, compania lui Wabara are profit de 40 de milioane de euro, sumă pe care o câștigă, de exemplu, Leo Messi la PSG. Mai mult însă decât Erling Haaland, care în primul sezon pe Etihad încasează circa 23 de milioane de euro.

Wabara a renunțat la fotbal pentru afaceri și câștigă 40 de milioane de euro pe an

Compania fostului jucător de la City îmbracă numeroase vedete din lumea sportului, precum Anthony Joshua sau Raheem Sterling. Afacerile merg atât de bine încât Reece Wabara va deschide curând un magazin pe Oxford Street, una dintre cele mai exclusiviste străzi din Londra.

„Am semnat pentru Manchester City într-o perioadă de tranziție. Au fost doi-trei antrenori și tot atâția patroni în perioada în care am jucat eu acolo. Știam că zilele mele la City se apropie de final și tata mi-a zis mereu că am nevoie de o a doua opțiune pentru stabilitate financiară.

Am creat Maniere de Voir în 2013 și am lansat o colecție. Primele haine au fost treninguri, tricouri și hanorace cu glugă”, și-a amintit fostul fundaș, citat de The Sun.

În 2017, după o aventură nereușită la Bolton, Wabara a hotărât să agațe ghetele în cui și să se concentreze 100% pe afacerea sa. „Nu am progresat în fotbal așa cum mi-am propus. În schimb, afacerea a crescut într-un ritm alarmant și a trebuit să aleg ce fac mai departe”, a zis el.

Cine este Reece Wabara, unul dintre cei mai bogați tineri din lume

Reece Wabara, în vârstă de 31 de ani, muncește zi de zi pentru firma sa și a depășit mai multe obstacole de-a lungul anilor. Deoarece începutul a fost greoi, a venit cu ideea să creeze haine sport pentru femei.

„Femeile experimentează mai mult pe partea de haine și, de obicei, și cumpără mai mult”, a explicat fostul sportiv. Astăzi, Wabara este printre cei mai bogați tineri din lume, potrivit Sunday Times.

Reece Wabara a fost legitimat la Manchester City între 2007 și 2014. A fost mai mereu împrumutat, jucând o singură dată într-un meci oficial pentru „cetățeni”. A mai fost legitimat la Doncaster, Barnsley, Wigan și Bolton, adunând 20 de meciuri în Championship și 107 în League One.

Născut la Bromsgrove, în Anglia, omul de afaceri are origini nigeriene. Bunicul său, Lawrence Wabara, a evoluat în echipa națională a Nigeriei în anii ‘50.