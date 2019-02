MAN UNITED - PSG | "Cine castiga? Zlatan!" :)) Ibrahimovic a luat prin surprindere pe toata lumea! Pe cine pariaza diseara

Zlatan Ibrahimovic a jucat atat la Paris Saint-Germain, cat si la Manchester United - cele doua cluburi se dueleaza in optimile UEFA Champions League.

Zlatan Ibrahimovic a jucat timp de 4 ani la PSG, devenind cel mai bun marcator din istoria clubului pentru o perioada (l-a depasit, intre timp, Cavani). Din Franta, el a mers in Anglia la Manchester United unde a jucat timp de 2 ani, insa a fost chinuit dupa o accidentare grava in Europa League.

Man United si PSG se lupta pentru un loc in sferturile UEFA Champions League iar jurnalistii de la Fox Sports l-au contactat pe Ibra pentru a discuta despre partida. "PSG joaca impotriva unei echipe afla intr-un moment excelent, astfel ca orice se poate intampla cu United, indiferent cu cine joaca.

Este dificil, daca m-ati fi intrebat inainte ca United sa aiba aceasta perioada, as fi spus ca PSG e favorita, dar acum va fi dificil. Cred totusi ca PSG este usor favorita. Insa indiferent cine castiga, eu sunt castigatorul. Indiferent cine merge mai departe, echipa mea va ramane in UEFA Champions League. Asa ca sunt ok, indiferent de rezultat" a spus Zlatan.