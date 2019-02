Solskjaer, veste uriasa inaintea dublei cu PSG din Champions League: Manchester United il numeste antrenor permanent!

Ole Gunnar Solskjaer va fi numit antrenor principal pe termen lung la Manchester United.

Manchester United a revenit pe loc de Champions League dupa o prima jumatate de sezon catastrofala cu Jose Mourinho pe banca. Portughezul a fost demis la jumatatea lunii decembrie, iar de atunci echipa este neinvinsa.

Meritul principal ii apartinte lui Ole Gunnar Solskjaer, numit antrenor interimar pana in vara dupa demiterea lui Mourinho.

Norvegianul a intrecut orice asteptari, iar United si-a regasit cea mai buna forma de la retragerea lui Sir Alex Ferguson in 2013!

Neinvins in 11 partide, Solskjaer a fost declarat antrenorul lunii ianuarie in Premier League, iar Manchester United a revenit pe loc de Champions League dupa ce acest obiectiv parea imposibil de atins.

United a continuat seria buna cu o victorie cu 3-0 in deplasarea de la Fulham in acest weekend. La meci a asistat dupa mult timp si unul dintre proprietarii lui Manchester United, Avram Glazer, care a venit sa-l felicite pe antrenor si sa-l anunte ca va continua si din vara, scrie The Sun.

La meci a venit si Jim Solbakken, agentul lui Solskjaer, invitat in loja proprietarilor lui Manchester United.

Solskjaer e inca sub contract cu Molde, care se pregateste in aceasta perioada pentru un nou sezon. Norvegienii i-au urat deja lui Solskjaer sa nu se mai intoarca si nu vor opune rezistenta daca va primi un contract pe termen lung din partea lui Manchester United.

Solskjaer e deja alesul fanilor lui Manchester United. Sub comanda lui, United a marcat 5 goluri intr-un meci pentru prima data de la retragerea lui Ferguson, are cele mai multe puncte castigate in clasament de la venire, cele mai multe goluri marcate si cele mai putine primite.

Manchester United a profitat de infrangerea umilitoare a lui Chelsea cu Manchester City, 0-6, si a urcat pe locul 4, cu 1 punct in fata celor doua rivale din Londra, Arsenal si Chelsea.

Acum urmeaza un nou test important pentru "noul" Manchester United, care insa nu a facut niciun transfer in luna ianuarie. Dubla cu PSG din optimile Ligii Campionilor. Francezii i-au pierdut pe Neymar, Cavani si Meunier, iar Veratti este incert.