Atletico a ajuns la MIEZUL NOPTII! Primele imagini cu Simeone, Suarez si vedetele lui Atletico in centrul Bucurestiului!

Atletico - Chelsea se joaca marti seara la Bucuresti!

Din cauza complicatiilor COVID, UEFA a decis ca turul intalnirii din optimile de finala ale Champions League sa aiba loc pe National Arena. Atletico a ales acelasi hotel in care a stat si in 2012, cand a castigat finala Europa League la Bucuresti in fata lui Athletic Bilbao. Simeone, Suarez si restul vedetelor liderului din La Liga vor petrece 3 nopti la Intercontinental, in inima capitalei Romaniei!

Atletico are maine seara conferinta de presa si antrenamentul oficial. Chelsea, adversara ei, a preferat sa tina totul in Anglia si sa limiteze la maximum comunicarea cu partea romana. Milionarii din vestul Londrei ajung abia luni seara la Bucuresti, cu numai 24 de ore inaintea meciului de pe cel mai mare stadion al tarii. Chelsea nu va avea nici antrenament oficial, nici intalnire cu presa la Bucuresti.