Suarez a spus TOT despre despartirea de Barcelona inaintea meciului cu Chelsea! "Asta a fost cel mai greu, dar imi doream o schimbare!" Ce a zis despre Messi

Atletico Madrid va juca impotriva lui Chelsea marti seara, de la ora 22:00, la Bucuresti.

Inaintea partidei din optimile Champions League, Luis Suarez a vorbit despre transferul din septembrie 2020 la Atletico Madrid, care a avut loc dupa 6 ani petrecuti in tricoul Barcelonei.

"Pe de o parte, aceasta schimbare a fost binevenita, fiindca dupa tot ce am trait la Barca, si tinand cont de felul cum s-au intamplat lucrurile, imi doream sa fac o schimbare.

Cel mai greu e cand ai o familie care, de 6 ani, e obisnuita sa locuiasca in acelasi loc. Cel mai greu a fost sa trebuiasca sa le explic copiilor ca ne vom muta cand ei au prietenii si obiceiurile lor la Barcelona.

Cu atat mai mult in timpul unei pandemii, cu dificultatile actuale, mai ales cand e vorba de socializarea cu oamenii de aici, de la Madrid. Asta complica lucrurile, e imposibil sa ai niste activitati extrascolare cu copiii, trebuie sa stai acasa.

Le lipsesc prietenii, cum sotiei mele ii lipseste familia de la Barcelona. Trebuie sa vezi, insa, si partea buna a lucrurilor: nu aveam cum sa fiu fericit acolo unde nu mai sunt dorit. Acum, familia mea simte ca sunt fericit si acesta e lucrul cel mai important", a declarat Suarez, potrivit France Football.

Atacantul lui Simeone a vorbit si despre Messi, despre care spune ca probabil simte lipsa unui prieten, lucru care il afecteaza si la nivel profesional.

In tricoul lui Atletico Madrid, uruguayanul a reusit 16 goluri in 20 de meciuri disputate in campionat si este in fruntea clasamentului golgeterilor din La Liga, la egalitate cu Messi.

Meciul dintre Atletico Madrid si Chelsea, din optimile Champions League, este programat marti seara, de la ora 22:00, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.