Necaz cu fotbalistul-revelație de la PSG! ”Va fi indisponibil câteva săptămâni”

Desire Doue, atacantul francez al lui Paris Saint-Germain, accidentat miercuri într-un meci din Ligue 1, va fi "indisponibil câteva săptămâni", a anunţat joi clubul său, citat de AFP.

Fotbalistul în vârstă de 20 de ani a fost scos pe targă în minutul 60 al meciului din etapa a 10-a împotriva lui Lorient (1-1) şi suferă de o accidentare musculară la coapsa dreaptă, a indicat PSG într-un comunicat.

"O nouă evaluare va fi făcută după pauza internaţională" din noiembrie, a adăugat clubul în legătură cu atacantul său internaţional, care va rata ultimele două meciuri de calificare la Cupa Mondială 2026 pentru echipa Franţei, împotriva Ucrainei şi Azerbaidjanului, la mijlocul lunii noiembrie.

