Mijlocaşii Joao Neves şi Fabian Ruiz (ambii în foto) au revenit la antrenamentele echipei de fotbal Paris Saint-Germain, a anunţat, marţi, clubul parizian, în ajunul meciului cu Lorient din cadrul etapei a 10-a din Ligue 1, informează AFP.

Vizibili pe parcursul celor 15 minute ale antrenamentului filmat marţi de PSG, portughezul Neves, care era accidentat la ischiogambieri, nu mai jucase din 17 septembrie, în timp ce spaniolul Ruiz, accidentat la piciorul stâng, nu a mai evoluat de pe 1 octombrie.

Au revenit Ousmane Dembele și Desire Doue, urmează acum Joao Neves și Fabian Ruiz



PSG, liderul din Ligue 1, cu un punct avans faţă de Lens înaintea etapei a 10-a, îşi recuperează pas cu pas jucătorii accidentaţi.

Ousmane Dembele a revenit pe teren săptămâna trecută, după o lună de absenţă din cauza unei accidentări, în timp ce Desire Doue, accidentat şi el la mijlocul lunii septembrie, la echipa Franţei, a revenit pe gazon de zece zile.

Clasamentul din Ligue 1

