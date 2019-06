Liverpool inca sarbatoreste castigarea trofeului UEFA Champions League! Fanii au cantat in magazinul Barcelonei! VIDEO SENZATIONAL!

Liverpool a castigat finala UEFA Champions League pentru a 6-a oara in istorie. "Cormoranii" s-au impus pe Wanda Metropolitano din Madrid contra rivalilor de la Tottenham, scor 2-0.

Fanii au declansat nebunia pe strazile din Madrid si Liverpool, insa nu s-au oprit aici. Liverpool s-a calificat in finala dupa o dubla incredibila cu Barcelona, iar suporterii nu au uitat.

Cativa fani ai "cormoranilor" au intrat intr-un magazin al catalanilor, au inceput sa cante cele mai cunoscute versuri din peluza si au ridicat trofeul UEFA Champions League langa posterele cu Messi.

Mai mult, la finalul "vizitei", fanii l-au ironizat pe Philippe Coutinho, jucatorul care a ajuns de la Liverpool la Barcelona: "Scuze, Philippe!"

These Liverpool fans did this in a Barcelona club shop to celebrate their #UCLfinal victory ????pic.twitter.com/MUfcsnOeYE