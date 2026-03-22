Selecționerii Vincenzo Montella și Mircea Lucescu au anunțat numele jucătorilor pe care se vor confrunta în play-off-ul pentru Cupa Mondială, iar presa turcă privește cu optimism duelul din semifinale.

Turcii remarcă o "diferență majoră" între lotul României și cel al Turciei

"Diferență majoră", a concluzionat ziarul Türkiye Gazetesi, după ce a făcut o comparație între cele două loturi la mai multe capitole.

"Suntem de patru ori mai valoroși decât rivala noastră România. Arda Guler conduce topul cu o cotă de piață de 90 de milioane de euro, iar naționala Turciei ajunge la un total de 460 de milioane de euro. În schimb, România, al cărui cel mai bun jucător este Drăgușin (20 de milioane de euro), are un lot estimat la doar 102 milioane de euro.

Dacă ne uităm la campionatele în care evoluează stranierii, observăm că noi avem jucători în Spania, Italia, Germania, Anglia, Olanda, Danemarca, Portugalia și Arabia Saudită. În schimb, starurile României joacă în Spania, Olanda, Turcia, Germania, China, Cipru și Grecia.

În ceea ce privește media de vârstă a lotului, nu există o diferență semnificativă - 27,3 de ani pentru Turcia și 27,5 pentru România. Totuși, Turcia este clasată pe locul 25 FIFA, în timp ce România pe 49", au mai scris turcii.

Lotul Turciei pentru play-off-ul CM 2026

Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Șengezer (Başakşehir FK), Ugurcan Cakir (Galatasaray) FUNDAȘI: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (Roma)

Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beşiktaş), Salih Ozcan (Borussia Dortmund) ATACANȚI: Aral Șimșir (Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray), Deniz Gul (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpaşa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray)

Lotul României pentru play-off-ul CM 2026