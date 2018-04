"As vrea Barca - Real in finala Champions League!" Hagi, despre antrenorul care ii place cel mai mult: "Asta e filozofia mea de fotbal!"

Hagi a mers alaturi de Gica Popescu pe Camp Nou, la Barcelona - AS Roma

Hagi si Gica Popescu au mers aseara pe Camp Nou, la invitatia Barcelonei.

Au avut ce vedea - Barca a facut scor cu Roma, 4-1.

"Am vrut sa merg sa imi cladesc putin ochii, sa vad fotbalul de cel mai inalt nivel."

"Am fost si noi la nivelul ala, acum avem nevoie de multa munca sa ne intoarcem."

"Eu as vrea Madrid si Barcelona in finala. Nu pentru ca am jucat eu acolo, dar sunt echipe foarte valoroase. Joaca un fotbal placut, un fotbal total."

"Antrenorul care imi place cel mai mult? Sunt multi, dar filozofia de fotbal a lui Guardiola este cea in care ma regasesc cel mai mult", a spus Gica Hagi la Ora exacta in sport, la PRO X.