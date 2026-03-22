Revenit pe teren după o lungă perioadă de absență, Adrian Mazilu a fost introdus treptat în joc de Zeljko Kopic, însă fostul jucător de la Farul și Brighton nu pare că a reușit să se pună pe picioare.

Andrei Nicolescu: "Mai avem răbdare cu Mazilu. Problema lui este că are impresia că nu mai e ce a fost"

Fără vreo realizare în cele 12 meciuri în care a evoluat până acum, Mazilu este "marea supărare" a lui Andrei Nicolescu, după cum a spus președintele lui Dinamo în urma eșecului cu Universitatea Craiova (0-1).

Deși există o dezamăgire vizibilă în rândul dinamoviștilor referitoare la Mazilu, Andrei Nicolescu anunță că jucătorul în vârstă de 20 de ani va primi în continuare credit și se așteaptă depășirea problemei mentale cu care se confruntă.

"Da, mai avem răbdare cu Mazilu sută la sută. La el e o chestie mentală, se pregătește foarte bine. Dacă la antrenamente vedeam că se lasă de dorit, i-am spune, dar face tot ce trebuie. E o chestie de încredere în el. Am vorbit cu el.

Sper să-i prindă bine convocarea la lot. Văzându-se cu foștii lui colegi acolo, sper să-l ajută foarte mult și să treacă peste impresia că nu mai e ce a fost. De fapt, asta e problema lui", a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Adrian Mazilu, convocat la România U21

Adrian Mazilu a fost convocat la naționala U21 a României pentru partidele cu Kosovo (27 martie) și San Marino (31 martie), care se vor disputa în preliminariile EURO 2027 și vor fi transmise în direct de Pro Arena și VOYO.

Mazilu a jucat ultima dată pentru România U21 în noiembrie 2023, la un 2-2 contra Elveției

Lotul convocat de Costin Curelea pentru meciurile din martie ale României U21:

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București);

Fundași: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad);

Mijlocași: Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Atacanți: Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).