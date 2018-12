TRAGERE CHAMPIONS LEAGUE | Duel istoric intre United si PSG! Reactia englezilor cand au aflat ca dau de Neymar si Mbappe

Manchester United o va intalni pe Paris Saint-Germain in 16-imile UEFA Champions League.

Un alt duel tare din UEFA Champions League este cel dintre Manchester United si Paris Saint-Germain. Cele doua formatii nu s-au intalnit niciodata intr-un meci oficial, singura confruntare fiind intr-un joc amical disputat in Statele Unite.

Fostul mare jucator al lui United, Denis Irwin, a evoluat in 368 de meciuri pentru "diavolii rosii" si a fost prezent la tragerea la sorti: "Este o tragere interesanta pentru noi, nu am mai jucat in capitala. Am jucat peste tot in Franta, dar nu si la Paris. Mai sunt 2 luni, ei sunt lideri in campionatul francez, au multi atacanti buni, Neymar, Mbappe, Cavani sau Di Maria, cel care a jucat si pentru noi o perioada. Mai avem timp pana la primul meci, speram sa ne imbunatatim jocul pana atunci. Va fi foarte interesant, abia asteptam intalnirea".

Manchester United a castigat de trei ori Champions League, ultima data in 2008, atunci cand a invins-o pe rivala Chelsea. In schimb, PSG nu a reusit niciodata sa treaca de sferturile competitiei.