astăzi se dispută cinci partide din Ligue 1, ultimele meciuri din cadrul etapei cu numărul 27 din campionatul Franței.

VIDEO EXCLUSIV PSG și Lens continuă palpitantul duel pentru titlul de campioană: victorii cu 4-0 și 5-1 în această etapă

Paris Saint-Germain s-a reinstalat în fruntea Ligue 1, cu un punct în faţa lui Lens, după ce a surclasat-o cu 4-0 pe Nice, sâmbătă seară în deplasare, într-un meci din cadrul etapei a 27-a, informează AFP.

La patru zile după calificarea în sferturile de finală din Champions League, Nuno Mendes (42 - din penalty), Desire Doue (49), tânărul recrut spaniol din iarnă Dro Fernandez (81), aflat la primul gol, şi Warren Zaire-Emery (85) le-au permis parizienilor (60 p) să o detroneze pe Lens (59 p), care s-a impus la Angers vineri (5-1) şi care are un meci în plus disputat.