LIVE EXCLUSIV pe VOYO începând cu ora 16:00 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, astăzi se dispută cinci partide din Ligue 1, ultimele meciuri din cadrul etapei cu numărul 27 din campionatul Franței.
Atrag atenția derby-urile Olympique Lyon - Monaco și Olympique Marseille - Lille.
Paris Saint-Germain s-a reinstalat în fruntea Ligue 1, cu un punct în faţa lui Lens, după ce a surclasat-o cu 4-0 pe Nice, sâmbătă seară în deplasare, într-un meci din cadrul etapei a 27-a, informează AFP.
La patru zile după calificarea în sferturile de finală din Champions League, Nuno Mendes (42 - din penalty), Desire Doue (49), tânărul recrut spaniol din iarnă Dro Fernandez (81), aflat la primul gol, şi Warren Zaire-Emery (85) le-au permis parizienilor (60 p) să o detroneze pe Lens (59 p), care s-a impus la Angers vineri (5-1) şi care are un meci în plus disputat.