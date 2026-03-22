Dinamo traversează una dintre cele mai modeste serii din ultimii ani, 5 eșecuri consecutive în Superliga, dintre care două la startul play-off-ului. "Câinii" lui Zeljko Kopic au coborât pe locul 6, cu 26 de puncte, 7 sub liderul U Cluj.

Dinamo - FCSB, posibilă finală pentru Conference League. Andrei Nicolescu și Mihai Stoica ar fi de acord

De partea cealaltă, FCSB a revenit pe locul 7, primul din play-out, după victoria cu UTA Arad (1-0). Campioana speră să obțină o calificare în preliminariile Conference League în urma celor două baraje care se vor disputa la finalul sezonului.

Atât Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, cât și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, spun că "ar semna" pentru un duel între cele două într-o finală a barajului pentru Conference League.

"De ce să nu-mi convină barajul cu FCSB? Ar fi încă o șansă să ajungem în cupele europene", a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Prezent în studio, Mihai Stoica s-a arătat și el încântat de idee: "Da, mi-aș dori Dinamo pentru că am juca pe teren neutru. Mi-ar conveni. Asta ar înseamna să jucăm barajul, în primul rând. Dacă ar fi să aleg o echipă dintre cele 6, nu știu dacă aș alege neapărat Dinamo. Poate aș alege să jucăm la Mioveni, deși vestiarul ăla îmi provoacă..."

﻿Spre deosebire de FCSB, Dinamo are șansa de a merge în cupele europene și din Cupa României. "Câinii" sunt calificați în semifinale, unde vor înfrunta Universitatea Craiova.

Arena Națională, indisponibilă la baraj

O eventuală finală a barajului de Conference League dintre Dinamo și FCSB se va disputa la finalul lunii mai, pe Stadionul Arcul de Triumf. Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, va fi indisponibilă pentru meciurile de fotbal în acea perioadă din cauza concertelor programate.

În cele două meciuri din sezonul regulat, Dinamo a câștigat duelul din turul sezonului regulat, scor 4-3. La retur, cele două au remizat, 0-0.