Meci cu scântei în sferturile de finală ale Champions League.

FC Barcelona a fost învinsă de Atletico Madrid cu scorul de 2-0, pe Camp Nou, miercuri seara, în prima manşă a sferturilor de finală ale UEFA Champions League.

Catalanii, care au jucat o repriză în zece oameni, au dominat jocul de la un capăt la altul, dar au pierdut şi riscă să fie eliminaţi.

Argentinianul Julian Alvarez (45) a deschis scorul din lovitură liberă de la 18 metri, după ce arbitrul român Istvan Kovacs l-a eliminat pe Pau Cubarsi pentru fault în postură de ultim apărător la Giuliano Simeone, la intervenția VAR.

Norvegianul Alexander Sorloth (70) a semnat al doilea gol al echipei antrenate de Diego Simeone, din centrarea lui Ruggeri.

În plus, Istvan Kovacs se află în centrul atenției după o fază controversată petrecută în minutul 54 al meciului.

Atunci, portarul Juan Musso a repus balonul și i-a pasat lui Marc Pubill, care a prins mingea cu mâna și a fixat-o cu mâna pentru a repune.

Catalanii au cerut penalty și al doilea cartonaș galben pentru fundașul lui Atletico, însă Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue, spre dezamăgirea celor de la Barcelona. Hansi Flick a avut o reacție dură împotriva românului la finalul jocului. 

Publicația maghiară Nemzeti Sport a remarcat, referitor la cartonașul roșu din minutul 44, că Istvan Kovacs a fost ”salvat” de intervenția VAR:

”Tânărul fundaș central spaniol al echipei catalane, Pau Cubarsí, l-a faultat în minutul 44 pe Giuliano, fiul antrenorului principal al echipei adverse, Diego Simeone, moment în urma căruia arbitrul István Kovács i-a arătat inițial cartonaș galben jucătorului vinovat.

Atunci a intervenit VAR, care l-a chemat pe arbitrul maghiar (n.r. - sublinierea noastră), care și-a modificat decizia, acordând un cartonaș roșu. Din reluări a reieșit clar că extrema argentiniană ar fi ajuns în poziție de gol dacă nu ar fi fost faultul”.

