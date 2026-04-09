Motivul incredibil pentru care VAR nu a intervenit la cea mai controversată fază din Barcelona - Atletico! Catalanii vor să facă plângere împotriva lui Kovacs

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Istvan Kovacs se află în centrul atenției după o fază controversată petrecută în meciul Barcelona - Atletico Madrid, scor 0-2, în prima manșă din sferturile de finală Champions League. 

TAGS:
Hansi FlickBarcelonaAtletico MadridChampions League
Din articol

În minutul 54, Musso a repus balonul și i-a pasat lui Marc Pubill, care a prins mingea cu mâna și a fixat-o cu mâna pentru a repune. Catalanii au cerut penalty și al doilea cartonaș galben pentru fundașul lui Atletico, însă Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue, spre dezamăgirea celor de la Barcelona. Hansi Flick a avut o reacție dură împotriva românului la finalul jocului. 

De ce nu a intervenit VAR la cea mai controversată fază din Barcelona - Atletico

Jurnalistul spaniol Josep Soldado susține că există o explicație pentru care VAR nu a intervenit pentru a-l ajuta pe Istvan Kovacs la cea mai controversată fază din Barcelona - Atletico. 

Se pare că cei doi arbitri aflați în camera VAR, germanul Christian Dingert și portughezul Tiago Martins, și ei certați de Hansi Flick, au fost confuzi în legătură cu incidentul. Cei doi nu au înțeles motivul pentru care jucătorii celor de la Barcelona au protestat în fața lui Istvan Kovacs și au considerat că jucătorii catalanilor se plângeau, de fapt, de faptul că Juan Musso și Marc Pubill au tras de timp. Din acest motiv, cei doi arbitri VAR nu au reușit să îl informeze pe Istvan Kovacs în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în careul lui Atletico.

Mai mult, conform informațiilor jurnalistului La Ser, Santi Ovalle, Barcelona vrea să facă reclamație la UEFA împotriva arbitrului român Istvan Kovacs.

Revoltă în vestiar în legătură cu penalty-ul. Barca ia în considerare să facă o plângere oficială împotriva arbitrului pentru acțiunea de la henț”, a scris jurnalistul pe platforma X.com.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!