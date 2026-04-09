Motivul incredibil pentru care VAR nu a intervenit la cea mai controversată fază din Barcelona - Atletico! Catalanii vor să facă plângere împotriva lui Kovacs

În minutul 54, Musso a repus balonul și i-a pasat lui Marc Pubill, care a prins mingea cu mâna și a fixat-o cu mâna pentru a repune. Catalanii au cerut penalty și al doilea cartonaș galben pentru fundașul lui Atletico, însă Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue, spre dezamăgirea celor de la Barcelona. Hansi Flick a avut o reacție dură împotriva românului la finalul jocului.

De ce nu a intervenit VAR la cea mai controversată fază din Barcelona - Atletico

Jurnalistul spaniol Josep Soldado susține că există o explicație pentru care VAR nu a intervenit pentru a-l ajuta pe Istvan Kovacs la cea mai controversată fază din Barcelona - Atletico.

Se pare că cei doi arbitri aflați în camera VAR, germanul Christian Dingert și portughezul Tiago Martins, și ei certați de Hansi Flick, au fost confuzi în legătură cu incidentul. Cei doi nu au înțeles motivul pentru care jucătorii celor de la Barcelona au protestat în fața lui Istvan Kovacs și au considerat că jucătorii catalanilor se plângeau, de fapt, de faptul că Juan Musso și Marc Pubill au tras de timp. Din acest motiv, cei doi arbitri VAR nu au reușit să îl informeze pe Istvan Kovacs în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în careul lui Atletico.