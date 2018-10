JUVENTUS - YOUNG BOYS 3-0 | Performanta UNICA in Europa! Mesajul de 1 milion de like-uri in 40 de minute al lui Cristiano Ronaldo dupa partida

Suspendat, Cristiano Ronaldo a ratat primul meci al lui Juventus de cand s-a transferat de la Real Madrid.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Juventus a reusit sa castige categoric cu 3-0 in etapa a doua din grupele UEFA Champions League in fata celor de la Young Boys Berna. Fara Cristiano Ronaldo, suspendat dupa cartonasul rosu primit in partida cu Valencia, Juventus a avut un alt erou - Paulo Dybala, cel care a plecat cu mingea acasa dupa ce a reusit un hattrick!

Aceasta noua victorie a fost a 9-a din 9 meciuri disputate in acest start de sezon, avand 21 de goluri marcate! Juve este singura echipa de top din Europa cu victorii pe linie in toate competitiile! In campionat, Juventus are deja un avans de 6 puncte fata de locul 2, Napoli.

Aflat in tribuna alaturi de Georgina, Cristiano Ronaldo a postat pe Instagram dupa partida un mesaj de felicitari ce a strans nu mai putin de 1 milion de like-uri in primele 40 de minute! "Felicitari baieti pentru o noua victorie importanta!"