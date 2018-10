Noua fata a lui Cristiano: luat de Juve sa rupa plasele, Ronaldo e lider la assisturi! Un singur jucator din top campionate e peste el

"Cel mai generos Cristiano de pana acum", scrie AS despre Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a inceput sezonul cu mai multe assisturi decat goluri la Juventus. Portughezul e cel mai bun pasator decisiv din Serie A, dupa ce le-a servit patru reusite colegilor sai.

Cristiano Ronaldo a dat in 7 etape din Serie A cu un assist mai putin decat a dat in intreg sezonul trecut la Real si cu doua mai putin decat a dat in urma cu doua stagiuni.

Pe de alta parte, in top 5 campionate europene, un singur jucator a dat mai multe pase decisive. Este vorba despre pustiul Jadon Sancho, de la Dortmund, care are 5 assisturi.

Ronaldo a dat un assist la fiecare 157 de minute in acest sezon.

In sezonul cu cele mai multe assisturi de la Real, 2014/15, cand a oferit 15 pase decisive, Ronaldo a avut o medie de un assist la fiecare 193 minute.