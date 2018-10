BOMBA pe prima pagina din Italia! Seful lui Juventus merge la Manchester United la pachet cu un antrenor! Afacerea uriasa anuntata azi

Zilele lui Mourinho la Manchester United sunt numarate.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Italienii anunta azi o veste neasteptata. Nu Zidane ar fi inlocuitorul lui Mourinho la United, ci Antonio Conte.

Mai mult, acesta nu ar veni singur, ci la pachet cu Beppe Marotta, managerul general de la Juventus. Acesta ar urma sa preia fraiele clubului englez de la Ed Woodward, cel care este criticat de fani pentru alegerile neinspirate in materie de manageri dupa retragerea lui Sir Alex Ferguson.

Woodward e intre cei mai buni din domeniu la capitolul sponsori, iar veniturile lui Manchester United au atins cote istorice sub conducerea sa. Insa United sufera la capitolul sportiv din 2013, de la retragerea lui Sir Alex Ferguson.

Italienii anunta acum ca United vrea sa reuneasca o fosta echipa de succes de la Juventus: Beppe Marotta si Antonio Conte. Antrenorul s-a despartit de Chelsea in aceasta vara dupa un sezon slab. Conte a cucerit insa titlul in Premier League in urma cu doua sezoane si a fost si campion cu Juventus in Italia. Si nationala Italiei a avut un joc apreciat sub comanda fostului jucator de la Juventus Torino.

Antonio Conte a fost alesul initial al lui Sir Alex Ferguson pentru inlocuirea sa, insa Conte a refuzat atunci, alegand sa preia functia de selectioner al nationalei Italiei.