Jose Mourinho nu s-a ferit de cuvinte după ce a aflat că Istvan Kovacs va arbitra Real Madrid – RB Leipzig

Tehnicianul formaţiei Real Madrid, Jose Mourinho, l-a lăudat pe Istvan Kovacs, care va arbitra meciul madrilenilor cu RB Leipzig, din Liga Campionilor.

Jose Mourinho, laudativ la adresa lui Istvan Kovacs

„Mâine vom avea un arbitru care nu glumeşte şi care se remarcă prin calităţi şi o personalitate excepţionale. Având în vedere cât de bun este şi ce personalitate are, cred că VAR-ul nu va juca un rol important în meciul de mâine, cu el la conducere.

Sunt foarte bucuros să avem un arbitru precum Kovacs pentru un meci atât de important precum cel de mâine”, a declarat Jose Mourinho, într-o conferinţă de presă, citat de News.ro.