Jose Mourinho nu s-a ferit de cuvinte după ce a aflat că Istvan Kovacs va arbitra Real Madrid – RB Leipzig

Jose Mourinho nu s-a ferit de cuvinte după ce a aflat că Istvan Kovacs va arbitra Real Madrid – RB Leipzig Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
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Jose Mourinho, înainte meciului cu RB Leipzig din Liga Campionilor: „Sunt foarte bucuros să avem un arbitru precum Istvan Kovacs pentru un meci atât de important”.

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Jose MourinhoIstvan KovacsReal MadridLiga CampionilorRB Leipzig
Din articol

Tehnicianul formaţiei Real Madrid, Jose Mourinho, l-a lăudat pe Istvan Kovacs, care va arbitra meciul madrilenilor cu RB Leipzig, din Liga Campionilor.

Jose Mourinho, laudativ la adresa lui Istvan Kovacs 

„Mâine vom avea un arbitru care nu glumeşte şi care se remarcă prin calităţi şi o personalitate excepţionale. Având în vedere cât de bun este şi ce personalitate are, cred că VAR-ul nu va juca un rol important în meciul de mâine, cu el la conducere. 

Sunt foarte bucuros să avem un arbitru precum Kovacs pentru un meci atât de important precum cel de mâine”, a declarat Jose Mourinho, într-o conferinţă de presă, citat de News.ro.

Istvan Kovacs

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Istvan Kovacs, „la centru” în Real Madrid – RB Leipzig

Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la partida Real Madrid – Leipzig din runda a treia a fazei principale UEFA Champions League.

Partida va avea loc miercuri, 21 octombrie, de la 22:00, pe Santiago Bernabeu.

Istvan Kovacs îi va avea alături pe asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, şi pe al patrulea oficial Szabolcs Kovacs.

În camera VAR se vor afla Tomasz Kwiatkowski (Polonia) şi Bram Van Driessche (Belgia).

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