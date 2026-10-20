S-au aflat sumele: ce salariu și ce primă de instalare i-a pregătit U Cluj fostului căpitan al naționalei!

S-au aflat sumele: ce salariu și ce primă de instalare i-a pregătit U Cluj fostului căpitan al naționalei! Stranieri
SPORT.RO
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Nicolae Stanciu (33 de ani) este foarte aproape să ajungă la o înțelegere cu Universitatea Cluj. Mijlocașul ar urma să se alăture echipei în această iarnă, după ce își încheie meciurile din China.

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Nicolae StanciuU ClujSuperliga
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Potrivit cluj24.ro, conducerea clubului ardelean i-a pus pe masă fostului căpitan al echipei naționale un venit lunar de 30.000 de euro. Pe lângă acest salariu, fotbalistul ar urma să încaseze și o primă de instalare în valoare de 100.000 de euro în momentul semnării contractului.

În prezent, jucătorul evoluează pentru formația chineză Dalian Yingbo, alături de care mai are de disputat cel puțin trei partide în acest final de sezon: două în campionat și una sau două în Cupa Chinei, competiție în care echipa sa este calificată în faza semifinalelor.

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Mesajul lui Nicolae Stanciu pentru suporterii din China

Mijlocașul român a publicat un mesaj pe rețelele de socializare pentru fanii echipei Dalian Yingbo, înaintea ultimelor jocuri oficiale ale sezonului din Asia.

„Către toți suporterii Dalian Yingbo și către întregul oraș. Voi fi recunoscător pentru totdeauna pentru dragostea și susținerea pe care mi le-ați oferit în acest an. Nu am mai văzut niciodată așa ceva... Veți avea pentru totdeauna dragostea și admirația mea. Indiferent de ceea ce se va întâmpla în următorul nostru meci sau în semifinala Cupei, vreau să știți că acest sezon a depășit deja cu mult așteptările unora dintre cei care nu credeau în noi.

Am parcurs un drum lung împreună și ar trebui să fim cu toții mândri de ceea ce am realizat până acum. Dar nu ne-am încheiat încă misiunea. Vom continua să luptăm pentru voi, să dăm totul pe teren și să reprezentăm acest club cu aceeași pasiune și dăruire pe care le-am arătat de-a lungul întregului sezon. Susținerea voastră înseamnă totul pentru noi și sperăm să vă facem mândri, indiferent de ceea ce ne rezervă viitorul. Vom continua să luptăm până la capăt, împreună, ca o singură echipă. Vă mulțumesc că ne sunteți alături! Voi sunteți principalul motiv al forței noastre”, a transmis Nicolae Stanciu.

În actuala stagiune din prima ligă chineză, unde a ajuns după perioada petrecută în Serie A, la Genoa, românul a adunat 27 de apariții, reușind să marcheze 12 goluri și să ofere 4 pase decisive.

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