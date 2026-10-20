S-a aflat marele favorit pentru cel mai bun Balon de Aur din istorie!

France Football, publicația care acordă Balonul de Aur, va oferi un premiu special anul acesta cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la acordarea prestigiosului trofeu pentru prima oară.

BOAT, premiul special al galei Balonului de Aur 2026

„BOAT” sau „Ballon d'or of All Time”, distincție pentru cel mai bun câștigător Balon de Aur din istorie, va fi acordat la gala de la Londra, luni, pe 26 octombrie.

Premiul poate fi câștigat doar de fotbaliștii care au cucerit Balonul de Aur minimum de două ori în istorie: Alfredo Di Stefano, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Marco van Basten, Johan Cruyff, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Ronaldo Nazario, Kevin Keegan și Franz Beckenbauer.

Diferența dintre BOAT și Balonul de Aur obișnuit constă în faptul că distincția este acordată prin votul publicului, nu al jurnaliștilor. Votanții aleg pentru un euro cine este jucătorul care i-a impresionat cel mai mult într-un sezon. Prin urmare, Lionel Messi apare de opt ori printre opțiunile de vot și Cristiano Ronaldo de cinci ori.

Cristiano Ronaldo, lider detașat

Potrivit Marca, cu 62% dintre voturi, Cristiano Ronaldo conduce fără emoții clasamentul pentru evoluțiile sale din 2008, anul în care a câștigat primul Balon de Aur la Manchester United.