Cum l-au numit spaniolii pe Istvan Kovacs, după ce UEFA l-a trimis la meciul lui Real Madrid

Kovacs, care se va afla la primul său meci din faza principală UCL a acestui sezon, a avut un start de stagiune destul de modest, iar după prestația aspru criticată de la Dinamo - FCSB 2-1 (5 septembrie) a lipsit de la delegări până la Oțelul - Csikszereda 1-1 (16 octombrie).

Centralul din Carei a revenit acum în prim-plan și o va arbitra pentru a șasea oară în carieră pe Real Madrid. Deși pe plan intern a fost și este criticat, Kovacs beneficiază în continuare de o imagine foarte bună în străinătate.

Spaniolii de la Mundo Deportivo l-au descris pe Kovacs drept "unul dintre cei mai buni arbitri din Europa" și "parte a categoriei Elite". Ziarul a amintit de numeroasele meciuri ale lui Real Madrid arbitrate, inclusiv de cele două contra lui Manchester City.