Cum l-au numit spaniolii pe Istvan Kovacs, după ce UEFA l-a trimis la meciul lui Real Madrid

Cum l-au numit spaniolii pe Istvan Kovacs, după ce UEFA l-a trimis la meciul lui Real Madrid Liga Campionilor
SPORT.RO
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Istvan Kovacs (42 de ani) revine în Champions League, după o pauză destul de lungă. UEFA l-a delegat la Real Madrid - Leipzig, în faza principală, miercuri, de la 22:00.

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Cum l-au numit spaniolii pe Istvan Kovacs, după ce UEFA l-a trimis la meciul lui Real Madrid

Kovacs, care se va afla la primul său meci din faza principală UCL a acestui sezon, a avut un start de stagiune destul de modest, iar după prestația aspru criticată de la Dinamo - FCSB 2-1 (5 septembrie) a lipsit de la delegări până la Oțelul - Csikszereda 1-1 (16 octombrie).

Centralul din Carei a revenit acum în prim-plan și o va arbitra pentru a șasea oară în carieră pe Real Madrid. Deși pe plan intern a fost și este criticat, Kovacs beneficiază în continuare de o imagine foarte bună în străinătate.

Spaniolii de la Mundo Deportivo l-au descris pe Kovacs drept "unul dintre cei mai buni arbitri din Europa" și "parte a categoriei Elite". Ziarul a amintit de numeroasele meciuri ale lui Real Madrid arbitrate, inclusiv de cele două contra lui Manchester City.

Istoricul lui Real Madrid în Champions League, cu Istvan Kovacs la centru

  • 3-4 vs. Manchester City (semifinale, manșa tur, sezonul 2021/2022)
  • 5-2 vs. Liverpool (optimi de finală, manșa tur, sezonul 2022/2023)
  • 5-2 vs. Borussia Dortmund (grupe, sezonul 2024/2025)
  • 3-1 vs. Manchester City (play-off pentru optimi, manșa retur, sezonul 2024/2025)
  • 0-1 vs. Liverpool (grupe, sezonul 2025/2026)

Fratele lui Istvan Kovacs, în brigada de pe "Bernabeu"

Kovacs va fi ajutat la cele două linii de conaționalii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce al patrulea oficial va fi fratele său, Szabolcs Kovacs.

În camera VAR, UEFA a trimis un polonez, Tomasz Kwiatkowski, și un belgian, Bram Van Driessche.

În actuala ediție a Ligii Campionilor, Kovacs a condus doar două meciuri din preliminarii: Bodo/Glimt - Union SG 3-2 (d.p.) și Sabah - Hapoel Beer Sheva 5-2 (d.p.).

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