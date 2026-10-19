FOTO Tebas, președintele La Liga, a venit cu replica după bannerul cu venin afișat de suporterii lui Real Madrid

Tebas, președintele La Liga, a venit cu replica după bannerul cu venin afișat de suporterii lui Real Madrid La Liga
SPORT.RO
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Tensiune în Spania.

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Tebas, președintele La Liga, a venit cu replica după bannerul cu venin afișat de suporterii lui Real Madrid

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Foto: Imago Images

Preşedintele LaLiga, Javier Tebas, a denunţat, duminică seară, o „iresponsabilitate flagrantă” din partea conducerii clubului Real Madrid, care, potrivit lui, îl vizează direct. Conducătorul a scris un mesaj lung ca reacţie la un banner ostil, afişat la meciul cu FC Sevilla.

Un nou episod în saga care opune Real Madrid lui Javier Tebas. Duminică seara, şeful LaLiga a publicat un mesaj lung pe reţelele sociale, ca reacţie la un banner desfăşurat de suporterii clubului madrilen în marja meciului dintre Real Madrid şi Sevilla FC (4-1).

„Nu e vorba de fotbal, ci de Tebas şi Negreira”, au scris suporterii Real Madrid, în timp ce scandau cerând demisia lui Javier Tebas şi denunţând „corupţia” care ar fi în favoarea lui FC Barcelona.

În ultimele zile, conducerea clubului madrilen a cerut, de asemenea, demisia lui Javier Tebas, care semnalase anterior o metodă de comunicare a clubului „merengue” „care aminteşte de mecanismele de propagandă folosite de Goebbels, ministrul Propagandei din regimul nazist”.

Fost vicepreşedinte al Comitetului Tehnic al Arbitrilor (CTA) al Federaţiei Spaniole, între 2001 şi 2018, José María Enríquez Negreira a primit câteva milioane de euro de la Barça în aceeaşi perioadă. Ancheta urmăreşte să stabilească dacă aceste sume au fost utilizate pentru a influenţa deciziile arbitrale în Spania, iar Barça se apără afirmând că era vorba, în special, de servicii legale de consultanţă. Un proces ar putea avea loc în 2027.

„A fost nevoie doar de două zile ca faptele să-mi dea dreptate”, a scris Javier Tebas pe contul său de X duminică seara, ca reacţie la bannerul ostil. „În răspunsul meu din 16 octombrie, le-am cerut ceva foarte precis: să infirme comparaţia cu Negreira pe care jurnalistul o atribuia unor surse din cadrul clubului, precum şi acuzaţiile conform cărora LaLiga le-ar fi prejudiciat prin programarea meciurilor. Să publice toate cererile lor de modificare şi să precizeze câte dintre acestea au fost acceptate. ÎNTREAGA situaţie, inclusiv cererile acceptate care contrazic povestea persecuţiei...”.

Tebas denunţă o „iresponsabilitate flagrantă” din partea clubului Real Madrid

„Pe 18 octombrie, Real Madrid TV m-a atacat din nou, iar suporterii săi, coordonaţi şi supravegheaţi de club, au afişat un banner pe care scria: «Asta nu e fotbal, sunt Tebas şi Negreira». Oare vor prezenta şi acest lucru ca fiind o opinie străină de club? Asemănarea cu povestea pe care am denunţat-o este evidentă”, a afirmat Tebas. „Şi există un aspect deosebit de grav: ţintirea unor persoane specifice. În postarea mea din 16 octombrie, am reamintit deja această frază: «O să-i aţâţ pe toţi suporterii Real Madrid împotriva ta şi nu vei mai putea să te plimbi pe stradă». Ceea ce s-a întâmplat pe 18 octombrie îmi întăreşte denunţarea acestei încercări de a transforma divergenţele cu conducerea în ostilitate a suporterilor faţă de o persoană”.

Duminica viitoare, Barça va primi vizita echipei Real Madrid într-un Clasico care se anunţă aprins. În Spania, polemicile legate de arbitraj nu se mai termină. Conflictul dintre Javier Tebas şi Florentino Perez, preşedintele Real Madrid, durează deja de un deceniu. „A scoate în evidenţă, a discredita şi a alimenta această ostilitate ţine de o iresponsabilitate flagrantă. Conducătorii au datoria de a înţelege consecinţele mesajelor pe care le difuzează şi le amplifică”, a mai scris Tebas.

Înainte de a continua: „Conducerea clubului Real Madrid şi-a făcut un obicei din a recurge la manipulare şi minciună, inclusiv în comunicatele şi publicaţiile sale oficiale. Ea alimentează tensiunile, îşi repetă acuzaţiile, vizează anumite persoane, apoi se prezintă ca victimă atunci când aceste acţiuni sunt denunţate”.

În încheiere, Javier Tebas are un mesaj adresat clubului Real Madrid şi suporterilor care doresc plecarea sa. „Pot continua să-mi ceară demisia. Întrebările privind sursele lor, acuzaţiile şi orarele rămân fără răspuns încă din 16 octombrie. În fiecare zi, ei demonstrează şi mai clar ceea ce am denunţat”, a concluzionat cel care conduce LaLiga din 2013.

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