LIVE TEXT Dennis Man și Răzvan Marin, azi în Champions League! Seară cu Liverpool, Roma, Manchester City și PSG - Barcelona

Dennis Man și Răzvan Marin, azi în Champions League! Seară cu Liverpool, Roma, Manchester City și PSG - Barcelona Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Începe etapa a treia din faza ligii UCL, cu meciuri de la 19:45 și 22:00.

TAGS:
Dennis ManRazvan MarinLiverpoolManchester CityAS Roma
Din articol

Fenerbahce Istanbul - Slavia Praga

Sabah FK - Borussia Dortmund

FC Porto - PSV Eindhoven, cu Dennis Man

Manchester City - AEK Atena, cu Răzvan Marin

Liverpool - Villarreal

AS Roma - Slovan Bratislava

Napoli - Bodø/Glimt

VfB Stuttgart - Atletico Madrid

Paris Saint-Germain - FC Barcelona

LIVE TEXT SEPARAT AICI

Programul meciurilor de miercuri

Como - Manchester United

Lille - Galatasaray Istanbul

Aston Villa - Viking

Club Brugge - Lens

Bayern München - Arsenal

Inter Milano - Şahtior Doneţk

Real Madrid - RB Leipzig

Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam

Sporting Lisabona - LASK Linz

Istvan Kovacs va arbitra Real Madrid – Leipzig în UCL

„Centralul” român a fost delegat de UEFA la partida Real Madrid – Leipzig din runda a treia a fazei principale UEFA Champions League, informează FRF pe site-ul oficial.

Partida va avea loc miercuri, 21 octombrie, de la 22:00, pe Santiago Bernabeu din Madrid.

Istvan Kovacs îi va avea alături pe asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi și pe al patrulea oficial Szabolcs Kovacs. 

În camera VAR se vor afla Tomasz Kwiatkowski (Polonia) și Bram Van Driessche (Belgia).

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