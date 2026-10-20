LIVE TEXT Dennis Man și Răzvan Marin, azi în Champions League! Seară cu Liverpool, Roma, Manchester City și PSG - Barcelona
Începe etapa a treia din faza ligii UCL, cu meciuri de la 19:45 și 22:00.
- Fenerbahce Istanbul - Slavia Praga
- Sabah FK - Borussia Dortmund
- FC Porto - PSV Eindhoven, cu Dennis Man
- Manchester City - AEK Atena, cu Răzvan Marin
- Liverpool - Villarreal
- AS Roma - Slovan Bratislava
- Napoli - Bodø/Glimt
- VfB Stuttgart - Atletico Madrid
- Paris Saint-Germain - FC Barcelona
- Programul meciurilor de miercuri
- Istvan Kovacs va arbitra Real Madrid – Leipzig în UCL
Paris Saint-Germain - FC Barcelona
LIVE TEXT SEPARAT AICI
Programul meciurilor de miercuri
Como - Manchester United
Lille - Galatasaray Istanbul
Aston Villa - Viking
Club Brugge - Lens
Bayern München - Arsenal
Inter Milano - Şahtior Doneţk
Real Madrid - RB Leipzig
Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam
Sporting Lisabona - LASK Linz
Istvan Kovacs va arbitra Real Madrid – Leipzig în UCL
„Centralul” român a fost delegat de UEFA la partida Real Madrid – Leipzig din runda a treia a fazei principale UEFA Champions League, informează FRF pe site-ul oficial.
Partida va avea loc miercuri, 21 octombrie, de la 22:00, pe Santiago Bernabeu din Madrid.
Istvan Kovacs îi va avea alături pe asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi și pe al patrulea oficial Szabolcs Kovacs.
În camera VAR se vor afla Tomasz Kwiatkowski (Polonia) și Bram Van Driessche (Belgia).
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