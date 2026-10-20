Programul meciurilor de miercuri

Como - Manchester United

Lille - Galatasaray Istanbul

Aston Villa - Viking

Club Brugge - Lens

Bayern München - Arsenal

Inter Milano - Şahtior Doneţk

Real Madrid - RB Leipzig

Betis Sevilla - Feyenoord Rotterdam

Sporting Lisabona - LASK Linz

Istvan Kovacs va arbitra Real Madrid – Leipzig în UCL

„Centralul” român a fost delegat de UEFA la partida Real Madrid – Leipzig din runda a treia a fazei principale UEFA Champions League, informează FRF pe site-ul oficial.

Partida va avea loc miercuri, 21 octombrie, de la 22:00, pe Santiago Bernabeu din Madrid.

Istvan Kovacs îi va avea alături pe asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi și pe al patrulea oficial Szabolcs Kovacs.

În camera VAR se vor afla Tomasz Kwiatkowski (Polonia) și Bram Van Driessche (Belgia).