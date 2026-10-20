Mijlocașul se va despărți de Dalian Yingbo în decembrie, la finalul contractului, și ar fi ales oferta celor de la „U” Cluj, deși a fost dorit și de FCSB.

Ardelenii i-ar fi propus internaționalului român un salariu lunar de 30.000 de euro și o primă de instalare de 100.000 de euro.

Bogdan Lobonț, avertisment pentru „U” Cluj

Invitat la VOYO SPORT LIVE, Bogdan Lobonț a comentat posibila venire a lui Stanciu și a atras atenția asupra problemelor din defensiva echipei pregătite de Cristiano Bergodi.

„Posibila venire a lui Stanciu la U Cluj nu le rezolvă problemele defensive. Ofensiv stau foarte bine, iar dacă vine Stanciu, vor sta și mai bine! Dar nu înseamnă că le rezolvă problemele din axul central. Cred că a văzut și el antrenamentele de la FCSB cu nisipul și greutățile și a spus «Aleg U Cluj» (n.r. – râde)”, a spus Bogdan Lobonț.

După 12 etape din Superliga, „U” Cluj ocupă locul 5, cu 19 puncte, obținute din șase victorii, o remiză și cinci înfrângeri.

Ardelenii au marcat 22 de goluri, un bilanț depășit doar de Dinamo și Universitatea Craiova, ambele cu câte 27. În schimb, au primit 20 de goluri, iar la acest capitol stau mai rău doar ultimele două clasate, FC Voluntari, cu 27, și Csikszereda, cu 25.