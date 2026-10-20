Golurile roș-albaștrilor au fost marcate de Arnold Garita (27') și Alexandru Stoian (85'), în timp ce ilfovenii au înscris prin Remus Gutea (59').

După această partidă, FCSB a urcat pe locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off, și se pregătește pentru derby-ul cu Rapid din următoarea etapă. Înainte de partida de la Voluntari, Ciprian Marica spunea că primele trei clasate sunt deja stabilite, chiar dacă au trecut doar 12 etape.

Ciprian Marica: ”Mă aștept să văd un impact la FCSB, dar nu cred că în primele trei”

Fostul atacant de la Stuttgart, Schalke și Getafe are încredere că FCSB se poate redresa cu Laurențiu Reghecampf (51 de ani) pe banca tehnică, dar este sceptic cu privire la o clasare pe podium.

„Cred că primele trei sunt decise deja. Dinamo, prin jocul pe care-l prestează, își câștigă poziția în primele trei. Craiova mi se pare că are lot, să vedem cât de departe vor ajunge în Conference, dar dacă se vor concentra pe campionat, cred că n-are cine să-i scoată de acolo, iar Rapid, și cu șansă, și cu ambiția și dăruirea lui Pancu, nu văd ca o echipă să-i scoată de acolo.

Mă aștept să văd un impact asupra echipei FCSB, dar nu cred că în primele trei acum. Adică nu la sfârșitul campionatului. Are jucători. Trebuie să fii un bun manager încât să reușești să-i faci să joace”, a spus Ciprian Marica, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Cristi Pulhac, fost campion al României cu Dinamo, crede că fosta campioană a României ar putea avea emoții în privința play-off-ului, după ce anul trecut a evoluat în play-out pentru prima oară în istoria noului format al campionatului.

„Față de anul trecut, au un Dinamo care arată foarte bine, Craiova care pare și mai puternică. Rapidul, să vedem cât îi mai ține, în ultimele meciuri au câștigat în ultimele minute. Cred că asta e problema FCSB-ului, acum nu știu cum se uită ei. Toate trei au câștigat cinci meciuri la rând, e și o presiune pe ei. Anul ăsta nu știu dacă prind play-off-ul”, a spus și Cristi Pulhac, prezent în studio.

FC Voluntari - FCSB 1-2. A doua victorie pentru Reghecampf

În urma acestei victorii, FCSB a urcat pe locul șase în clasament și are 18 puncte după 12 etape în Superliga. Roș-albaștrii au două victorii consecutive cu Laurențiu Reghecampf.

Ilofvenii rămân pe poziția a 15-a și au 8 puncte după 12 partide și au ajuns la a patra înfrângere consecutivă.