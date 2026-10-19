”Centralul” român va arbitra pentru prima dată în acest sezon un meci din faza principală UEFA Champions League. UEFA l-a delegat pe Kovacs la meciul de miercuri seară, de la 22:00, între Real Madrid și Red Bull Leipzig.

Porumboiu a început cu ironiile după ce Kovacs a fost delegat la meciul lui Real Madrid: ”Le propun asta celor de la UEFA”

Kovacs va fi ajutat la cele două linii de conaționalii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce al patrulea oficial va fi fratele său, Szabolcs Kovacs. În camera VAR, UEFA a trimis un polonez, Tomasz Kwiatkowski, și un belgian, Bram Van Driessche.

Adrian Porumboiu, fost mare arbitru român, a trimis săgeți către Kovacs după delegarea celor de la UEFA

”Foarte bine că l-a delegat, dar le propun celor de la UEFA și de la FRF, când îl mai delegați pe Kovacs, să îi pună 5 camere VAR. Deci să pună 5 camere în toate direcțiile, ca să ia deciziile corecte, că în rest le prăpădește pe toate.

La meciul ăsta, mai ales că stadionul e și mai mare, vizibilitatea poate să îi fie redusă datorită numărului mare de spectatori. După cum arbitrează și cum îl ajută VAR, să îi pună 5 camere”, a spus Adrian Porumboiu, potrivit DigiSport.

Pentru Istvan Kovacs este prima delegare importantă după câteva săptămâni complicate. Pe 5 septembrie a bifat o evoluție modestă în derbiul Dinamo - FCSB 2-1, iar următoarea delegare primită a fost abia pe 16 octombrie, la Oțelul - Csikszereda 1-1.

În actuala ediție a Ligii Campionilor, Kovacs a condus doar două meciuri din preliminarii: Bodo/Glimt - Union SG 3-2 (d.p.) și Sabah - Hapoel Beer Sheva 5-2 (d.p.).