Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Inter la Bologna. Cristi Chivu a dat cărțile pe față: „Așa fac și acasă”

Antrenorul lui Inter Milano a vorbit despre momentele petrecute în vestiar pe stadionul Dall’Ara. Deși a fost nemulțumit de jocul prestat de echipa sa în primele 45 de minute cu Bologna, tehnicianul a infirmat existența unui scandal la pauză și a subliniat că are încredere în jucătorii săi.

„Mă enervez cum se întâmplă și acasă”

Cristi Chivu a comparat relația pe care o are cu fotbaliștii cu cea din propria familie și a punctat că reacția de pe teren le-a aparținut jucătorilor.

„Eu mă enervez așa cum se întâmplă și acasă, pentru că am o dragoste pentru jucători similară cu cea pe care o simt pentru familia mea. În același mod zâmbesc sau glumesc. Pauza este un moment care îi ajută pe antrenori să dea instrucțiuni, dar apoi echipa este cea care trebuie să reacționeze. Iar Inter, la Bologna, a făcut-o”, a spus Cristi Chivu, la conferința de presă dinaintea partidei din Liga Campionilor împotriva celor de la Șahtior.