Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Inter la Bologna. Cristi Chivu a dat cărțile pe față: „Așa fac și acasă”

Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Inter la Bologna. Cristi Chivu a dat cărțile pe față: „Așa fac și acasă” Fotbal extern
SPORT.RO
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Cristi Chivu a lămurit zvonurile privind presupusa ieșire nervoasă de la pauza meciului câștigat de Inter pe terenul Bolognei (1-3), după o primă repriză dominată de gazde.

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Din articol

Antrenorul lui Inter Milano a vorbit despre momentele petrecute în vestiar pe stadionul Dall’Ara. Deși a fost nemulțumit de jocul prestat de echipa sa în primele 45 de minute cu Bologna, tehnicianul a infirmat existența unui scandal la pauză și a subliniat că are încredere în jucătorii săi.

„Mă enervez cum se întâmplă și acasă”

Cristi Chivu a comparat relația pe care o are cu fotbaliștii cu cea din propria familie și a punctat că reacția de pe teren le-a aparținut jucătorilor.

„Eu mă enervez așa cum se întâmplă și acasă, pentru că am o dragoste pentru jucători similară cu cea pe care o simt pentru familia mea. În același mod zâmbesc sau glumesc. Pauza este un moment care îi ajută pe antrenori să dea instrucțiuni, dar apoi echipa este cea care trebuie să reacționeze. Iar Inter, la Bologna, a făcut-o”, a spus Cristi Chivu, la conferința de presă dinaintea partidei din Liga Campionilor împotriva celor de la Șahtior.

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Sursa foto: Imago Images.
Sursa foto: Imago Images
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Presiunea din Liga Campionilor

Duelul cu Șahtior este un meci important pentru calificarea în play-off-ul sau în optimile Ligii Campionilor, în condițiile în care Inter are două înfrângeri în această competiție.

„Așa cum am spus mereu, această competiție este un vis pentru noi toți. Dar, după două înfrângeri, este mai bine să o luăm pas cu pas: să ne gândim cum să deblocăm clasamentul”, a transmis antrenorul lui Inter.

La rândul său, fundașul Alessandro Bastoni a cerut realism în privința obiectivelor europene ale clubului milanez.

„Mi se pare că trebuie să revenim cu toții cu picioarele pe pământ atunci când vorbim despre ambițiile lui Inter. Câștigarea Ligii Campionilor nu poate fi un obiectiv, nu era nici măcar pe vremea când am ajuns în două finale. Să privim realitatea, să încercăm să câștigăm acest meci, care este foarte important, și să redimensionăm percepțiile”, a afirmat Alessandro Bastoni.

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