Real Madrid, patru lovituri dintr-un foc cu cinci zile înainte de „El Clasico”!

Cu doar cinci zile înainte de primul „El Clasico” al sezonului, „Los Blancos” au reușit să dea patru lovituri dintr-un foc.

Real Madrid, acord cu patru staruri

Vicecampioana Spaniei a ajuns la un acord cu Jude Bellingham (23 de ani), Aurelien Tchouameni (26), Arda Guler (21) și Thibaut Courtois (34).

Toate detaliile au fost stabilite deja între club și fotbaliști. Reputatul jurnalist Fabrizio Romano a dezvăluit că este doar o chestiune de timp până vor fi făcute anunțurile oficiale.

Bellingham, Tchouameni și Courtois au statut de titulari incontestabili pe Santiago Bernabeu, în timp ce Guler se apropie de același rol, după evoluțiile din sezonul curent și din stagiunea precedentă.