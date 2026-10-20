Real Madrid, patru lovituri dintr-un foc cu cinci zile înainte de „El Clasico”!

Real Madrid, patru lovituri dintr-un foc cu cinci zile înainte de „El Clasico”! La Liga
Alexandru Hațieganu
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Pentru Real Madrid și Jose Mourinho urmează două meciuri importante din sezonul curent: partida de acasă cu RB Leipzig din Liga Campionilor (21 octombrie) și cea din deplasare cu Barcelona (25 octombrie).

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Real Madridla ligajude bellinghamArda GulerThibaut CourtoisAurelien Tchouameni
Din articol

Cu doar cinci zile înainte de primul „El Clasico” al sezonului, „Los Blancos” au reușit să dea patru lovituri dintr-un foc. 

Real Madrid, acord cu patru staruri

Vicecampioana Spaniei a ajuns la un acord cu Jude Bellingham (23 de ani), Aurelien Tchouameni (26), Arda Guler (21) și Thibaut Courtois (34).

Toate detaliile au fost stabilite deja între club și fotbaliști. Reputatul jurnalist Fabrizio Romano a dezvăluit că este doar o chestiune de timp până vor fi făcute anunțurile oficiale.

Bellingham, Tchouameni și Courtois au statut de titulari incontestabili pe Santiago Bernabeu, în timp ce Guler se apropie de același rol, după evoluțiile din sezonul curent și din stagiunea precedentă. 

Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Arda Guler și Thibaut Courtois

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Situația lui Real Madrid

În La Liga, Real Madrid se află pe locul trei cu 21 de puncte în nouă etape, fiind depășită cu o „lungime” de Atletic și cu șase de Barcelona.

În Champions League, madrilenii s-au descurcat mai bine, înregistrând două victorii din tot atâtea posibile în grupa unică: 2-1 acasă cu Inter și 4-3 în deplasare cu AS Roma. 

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