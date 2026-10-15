Jose Mourinho a făcut-o praf pe Roma, după revenirea ireală a lui Real Madrid: „A fost moartă”

Jose Mourinho a făcut-o praf pe Roma, după revenirea ireală a lui Real Madrid: „A fost moartă” Liga Campionilor
SPORT.RO
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Jose Mourinho a oferit o declarație în stilul caracteristic după victoria incredibilă de pe terenul lui AS Roma. 

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Real Madrid s-a impus în fața lui AS Roma, scor 4-3, într-un meci jucat pe terenul echipei italiene, din runda a doua a fazei ligii din Champions League.

Golurile echipei conduse de Gian Piero Gasperini au fost marcate de De Roon (20') și Malen (51', 57'), în timp ce madrilenii au înscris prin Mbappe (25'), Espi (83'), Endrick (85') și Rudiger (90').

Jose Mourinho, în stilul său după victoria fabuloasă de la Roma: „L-am omorât pe bietul Hermoso”

Antrenorul portughez al lui Real Madrid, fost tehnician al lui AS Roma, a recunoscut că în marea parte a meciului echipa lui Gasperini a avut inițiativa și a fost formația mai bună.

Cu toate acestea, Jose Mourinho crede că adversara lui Real Madrid s-a prăbușit după ce pe teren au fost introduși mai mulți jucători ofensivi de valoare, care au pus o presiune incredibilă pe apărarea romanilor.

„Se poate spune că au fost două meciuri într-unul singur. Roma a fost superioară la toate capitolele în prima parte, iar apoi au urmat 20 de minute în care Real Madrid a fost imposibil de oprit.

Ne-au surprins în primele minute cu Soulé pe bandă, creând superioritate. Am primit un gol ridicol, pe care nu îl poți încasa într-o competiție de acest nivel.

Apoi, la 3-1, poate că pentru toată lumea meciul era terminat, dar cei care erau terminați erau jucătorii Romei.

Este foarte dificil să joci cu intensitatea și stilul lor de joc. Am făcut schimbări, iar dacă am fi primit patru sau cinci goluri nu s-ar fi schimbat foarte multe. Ei nu au fost capabili să țină pasul cu avalanșa de fotbal ofensiv pe care am produs-o.

Despre Endrick am vorbit ieri. Când am fost întrebat dacă Roma l-ar putea împrumuta, am răspuns că este imposibil. Imposibil pentru că îi cunosc talentul și știu ce poate oferi.

L-am omorât pe bietul Hermoso după 70 de minute în care s-a confruntat cu Diomande. Apoi a intrat acel băiat, Koulierakis, și cred că nici el nu putea face prea mult”, a spus Jose Mourinho, conform TMW.com.

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Vinicius, schimbat după 59 de minute de Jose Mourinho în AS Roma - Real Madrid: gafă la golul de 2-1

Golul de 2-1 al lui Malen a venit după o greșeală a lui Vinicius. Aflat la mijlocul terenului, brazilianul a primit o pasă de la Courtois și a încercat să reia cu călcâiul spre jumătatea adversă.

Lui Vinicius nu i-a ieșit execuția, Roma a recuperat imediat, iar Malen a ajuns singur cu Thibaut Courtois și a înscris.

După doar 8 minute de la această eroare, Jose Mourinho a decis să îl scoată din teren pe Vinicius, iar în locul brazilianului l-a trimis pe Endrick.

Marca l-a notat cu 3 pe Vinicius și l-a descris drept "complet invizibil" în atac. Spaniolii au scris ulterior despre "pasa cu călcâiul lipsită de sens care a dus la golul de 2-1 al lui Malen".

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