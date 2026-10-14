În minutul 52 al meciului cu Villarreal din etapa #8 La Liga, Vinicius a fost introdus pe suprafața de teren în locul lui Trent Alexander-Arnold. 20 de minute mai târziu, el a fost eliminat, după ce a tras de păr un adversar la mijlocul terenului.

Pentru gestul necugetat pe care l-a făcut, Comisia de Disciplină l-a suspendat patru etape pe starul cotat la 130 de milioane de euro. Anunțul a venit cu puțin timp înainte să înceapă AS Roma - Real Madrid, meci din runda #2 a fazei ligii UEFA Champions League.

Jose Mourinho a răbufnit după ce a venit suspendarea pentru Vinicius: ”Ar trebui întrebați cei de acolo!”

Iar Jose Mourinho, antrenorul galacticilor, nu înțelege motivul federației pentru care a fost făcut anunțul cu atât de puțin timp înainte să înceapă confruntarea de la ”masa bogaților”.

”Întrebarea ar trebui adresată Comisiei. De ce a decis să facă publică sancțiunea acum? Dacă mă întrebi, e probabil că tu crezi că îl va afecta pe Vinicius.

Ar trebui să-i întrebi pe cei de la Comisie de ce nu au anunțat azi-dimineață sau mâine dimineață. De ce acum, cu două ore înaintea unui meci important pentru Real Madrid, o echipă spaniolă?”, a spus Mourinho, potrivit TMW.

Vinicius va rata în Spania meciurile cu Sevilla, Barcelona, Racing Santander și Valencia.

Potrivit raportului oficial, Vinicius a primit o suspendare de două etape pentru "comportament violent în afara unei faze de joc, fără posibilitatea de a disputa mingea sau în timp ce jocul era opri" și alte două etape pentru "proteste la adresa arbitrului central, a unui arbitru asistent sau a celui de-al patrulea oficial".