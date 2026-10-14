Roma și Real Madrid au fost la egalitate la pauză, pe Stadio Olimpico, după golurile lui De Roon (20') și Kylian Mbappe (25'). AS Roma a avut un start de repriză excelent și a dus scorul la 3-1 după dubla lui Donyell Malen (51', 57').

Vinicius, schimbat după 59 de minute de Jose Mourinho în AS Roma - Real Madrid: gafă la golul de 2-1

Golul de 2-1 al lui Malen a venit după o greșeală a lui Vinicius. Aflat la mijlocul terenului, brazilianul a primit o pasă de la Courtois și a încercat să reia cu călcâiul spre jumătatea adversă.

Lui Vinicius nu i-a ieșit execuția, Roma a recuperat imediat, iar Malen a ajuns singur cu Thibaut Courtois și a înscris.

După doar 8 minute de la această eroare, Jose Mourinho a decis să îl scoată din teren pe Vinicius, iar în locul brazilianului l-a trimis pe Endrick.

Marca l-a notat cu 3 pe Vinicius și l-a descris drept "complet invizibil" în atac. Spaniolii au scris ulterior despre "pasa cu călcâiul lipsită de sens care a dus la golul de 2-1 al lui Malen".

Până la urmă, Real Madrid a plecat cu toate punctele din Italia, după o revenire fabuloasă. Carlos Espi (83'), Endrick (85') și Antonio Rudiger (90') au înscris pe final, iar echipa lui Jose Mourinho s-a impus cu 4-3.

Prestația modestă a lui Vinicius a venit la doar câteva ore după ce Comisia de Disciplină din Spania a anunțat că brazilianul a fost suspendat 4 etape după ce a tras de păr un adversar la meciul cu Villarreal, din LaLiga.

Înaintea jocului cu AS Roma, Jose Mourinho a criticat decizia ca suspendarea lui Vinicius să fie anunțată chiar înaintea importantului meci din Champions League. (DETALII AICI).