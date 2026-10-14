GALERIE FOTO Mourinho n-a mai rezistat: Vinicius, gafă, OUT și notă rușinoasă în remontada fabuloasă AS Roma - Real Madrid

Mourinho n-a mai rezistat: Vinicius, gafă, OUT și notă rușinoasă în remontada fabuloasă AS Roma - Real Madrid Liga Campionilor
SPORT.RO
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Real Madrid a fost învinsă de AS Roma în runda a doua din faza principală UEFA Champions League, scor 3-4. Vinicius Junior a avut o prestație modestă, iar Jose Mourinho l-a înlocuit după doar 59 de minute.

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Real MadridViniciusJose MourinhoAS RomaDonyell Malen
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Roma și Real Madrid au fost la egalitate la pauză, pe Stadio Olimpico, după golurile lui De Roon (20') și Kylian Mbappe (25'). AS Roma a avut un start de repriză excelent și a dus scorul la 3-1 după dubla lui Donyell Malen (51', 57').

Vinicius, schimbat după 59 de minute de Jose Mourinho în AS Roma - Real Madrid: gafă la golul de 2-1

Golul de 2-1 al lui Malen a venit după o greșeală a lui Vinicius. Aflat la mijlocul terenului, brazilianul a primit o pasă de la Courtois și a încercat să reia cu călcâiul spre jumătatea adversă.

Lui Vinicius nu i-a ieșit execuția, Roma a recuperat imediat, iar Malen a ajuns singur cu Thibaut Courtois și a înscris.

După doar 8 minute de la această eroare, Jose Mourinho a decis să îl scoată din teren pe Vinicius, iar în locul brazilianului l-a trimis pe Endrick.

Marca l-a notat cu 3 pe Vinicius și l-a descris drept "complet invizibil" în atac. Spaniolii au scris ulterior despre "pasa cu călcâiul lipsită de sens care a dus la golul de 2-1 al lui Malen".

Până la urmă, Real Madrid a plecat cu toate punctele din Italia, după o revenire fabuloasă. Carlos Espi (83'), Endrick (85') și Antonio Rudiger (90') au înscris pe final, iar echipa lui Jose Mourinho s-a impus cu 4-3.

Prestația modestă a lui Vinicius a venit la doar câteva ore după ce Comisia de Disciplină din Spania a anunțat că brazilianul a fost suspendat 4 etape după ce a tras de păr un adversar la meciul cu Villarreal, din LaLiga.

Înaintea jocului cu AS Roma, Jose Mourinho a criticat decizia ca suspendarea lui Vinicius să fie anunțată chiar înaintea importantului meci din Champions League. (DETALII AICI).

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Vinicius, suspendat 4 etape! OUT și de la El Clasico, revine în noiembrie

Într-un duel la mijlocul terenului fără minge, Vinicius l-a tras de păr pe Nathan Saliba la partida cu Villarreal. Jocul a continuat, brazilianul a marcat, însă VAR-ul a intervenit, iar fotbalistul lui Real Madrid a văzut cartonașul roșu. Înainte de a părăsi terenul, Vinicius a protestat vehement la adresa arbitrului, gest care i-a mărit pedeapsa.

Comisia de Disciplină l-a suspendat 4 etape pe Vinicius. Starul lui Real Madrid va rata meciurile cu Sevilla, FC Barcelona, Racing Santander și Valencia, scrie Marca.

Potrivit raportului oficial, Vinicius a primit o suspendare de două etape pentru "comportament violent în afara unei faze de joc, fără posibilitatea de a disputa mingea sau în timp ce jocul era opri" și alte două etape pentru "proteste la adresa arbitrului central, a unui arbitru asistent sau a celui de-al patrulea oficial".

Revenirea lui Vinicius în LaLiga se va putea produce abia după următoarea pauză pentru meciurile echipelor naționale, pe 22 noiembrie, atunci când Real va primi vizita lui Celta Vigo.

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