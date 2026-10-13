După opt etape desfășurate în noua stagiune, echipa pregătită de Jose Mourinho a bifat șase victorii, la care s-au adăugat două înfrângeri, și se situează pe poziția a patra în clasament cu 18 puncte.

Ce nebunie! Real Madrid vrea să dea lovitura și să-l convingă să semneze până în 2031

În urmă cu trei ani, Real Madrid l-a adus de la Borussia Dortmund pe Jude Bellingham pentru 127 de milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe englez la 120 de milioane. Acum, el valorează 160 de milioane.

Conform bernabeudigital.com, Real Madrid vrea să-i prelungească lui Bellingham înțelegerea contractuală până în 2031. Acum, contractul său cu clubul de pe ”Bernabeu” este scadent până în iunie 2029.

”Încă două sezoane, însoțite de o majorare salarială care l-ar plasa puțin în urma lui Vinicius Jr. și Kylian Mbappe, în prezent cei mai bine plătiți doi jucători de la Real Madrid.

Clubul speră să anunțe extinderea până se va încheia acest sezon”, a scris sursa anterior menționată.

Cifrele lui Jude Bellingham

Real Madrid: 149 meciuri jucate, 49 goluri înscrise, 36 pase decisive

Borussia Dortmund: 132 meciuri jucate, 24 goluri înscrise, 25 pase decisive

Birmingham: 44 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 2 pase decisive

Ce urmează pentru Real Madrid

Pentru madrileni urmează meciul cu AS Roma în a doua rundă din faza ligii UEFA Champions League, de pe ”Olimpico”. Partida va avea loc miercuri, 14 octombrie, de la ora 22:00.

După confruntarea cu Roma, Real Madrid revine în campionat, unde o va întâlni pe Sevilla pe ”Bernabeu”.

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