Elina Svitolina a ieșit încă o dată în evidență, în finalul unei toamne în care viața sa personală a fost comentată pe rețelele sociale mai mult decât și-ar fi dorit, conform propriilor spuse, în urma divorțului de Gael Monfils.

În contextul invaziei rusești din Ucraina, Elina Svitolina s-a arătat ofensată de complimentele primite din partea Mirrei Andreeva, după înfrângerea suferită în fața jucătoarei din Federația Rusă, în finala Turneului Campioanelor.

Elina Svitolina vede o provocare în laudele exprimate de Mirra Andreeva

„Bineînțeles că nu-mi place să pierd, mai ales într-o finală. Este extrem de dureros pentru mine, ca un cuțit înfipt în inimă. Așa că am fost foarte supărată.

În timpul ceremoniei de premiere, știam că va încerca să găsească niște cuvinte pentru a mă felicita.

Nu cred că a fost foarte potrivit. Nu ne dăm mâna și nu facem fotografii cu reprezentanții țării agresoare, așa că gestul a părut o provocare.

M-a făcut să mă simt foarte inconfortabil. Știam că va provoca reacții în presă, iar în astfel de situații, presa ține adesea partea lor. Așa că da, a fost extrem de neplăcut,” a declarat Elina Svitolina pentru Suspilne Sport, sursă citată de BTU.