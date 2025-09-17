Contrat stagiunii precedente, giuleștenii au început cum nu se putea mai bine noul sezon al Superligii României, iar după nouă etape desfășurate, echipa pregătită de Costel Gâlcă se situează pe locul secund în clasament.



Rapid a bifat cinci victorii și patru remize și, cu 19 puncte, se află la doar patru lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova.



Sorin Cârțu laudă o rivală din Superliga: ”Este o forță pe teren propriu! Merită toate punctele”



Sorin Cârțu a vorbit despre Rapid și a avut doar cuvinte de laudă la adresa echipei din ”Grant”. Oficialul Universității Craiova a sugerat că Rapid a câștigat pe merit toate punctele până în acest moment.

”Îmi place Rapid cum e anul ăsta, mai ales că e condusă de fostul nostru antrenor şi mi-ar fi plăcut ca acest parcurs să-l fi avut şi la noi. E o echipă care şi-a meritat punctele, nu sunt meciuri să zici că a câştigat puncte cu şansă.



Poate doar cu FC Argeş a fost meciul disputat. Îmi place atmosfera din jurul lor, în special la meciuri, e o forţă pe teren propriu, pe teren propriu o echipă greu de combătut.



E bine să avem confruntarea asta sportivă între noi, că sunt două echipe foarte iubite în România”, a spus Sorin Cârțu, potrivit orangesport.

EXCLUSIV Cum l-a descris Pantilimon pe Costel Gâlcă și ce a remarcat despre Rapid: ”Diferit față de sezonul trecut”



”Chiar dacă nu se mai discută atât de mult despre Rapid precum în sezonul precedent, o văd și pe ea o pretendentă la titlu. Rapid face puncte acum. Și asta pentru cei de acolo e îmbucurător. Că nu se mai vorbește, nu mai e atât de multă presiune.



S-a mutat presiunea în alte părți. Iar Rapidul, acum, face puncte pe bandă rulantă! Contează mult asta și e cel mai important.



Echipa are și un antrenor echilibrat, care încearcă să păstreze o notă de profesionalism în fiecare apariție publică, încearcă să aducă lucruri pozitive și să nu intră în conflict cu nimeni. Ceea ce se pretează în momentul de față pe ce își dorește Rapidul”, a spus Costel Pantilimon pentru Sport.ro.

