Istvan Kovacs a eliminat un jucător în Olympiakos - Pafos, iar grecii au reacționat imediat: ”O acțiune stupidă”

Cele două echipe și-au dat întâlnire miercuri seară pe ”Georgios Karaiskakis Stadium”, în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Champions League.

Foto: Captură TV

În minutul 26 al meciului, Istvan Kovacs l-a eliminat pe Bruno de la Pafos, după un fault grosolan comis de brazilian. ”Centralul” i-a arătat al doilea galben, iar fotbalistul a mers la vestiare mai devreme. Bruno fusese avertizat și cu 11 minute înainte.



”Al doilea galben pentru Bruno... O evoluție foarte proastă pentru echipa Pafos”, au scris ciprioții după cartonașul roșu primit de fotbalistul cotat la 750.000 de euro de site-urile de specialitate.



Grecii, în schimb, au aplaudat decizia luată de Istvan Kovacs și au sugerat că eliminarea a fost justificată: ”O acțiune stupidă din partea brazilianului de la Pafos și un al doilea cartonaș galben justificat! Își părăsește echipa foarte devreme, o lasă în 10”.

