Arthur Rinderknech (31 de ani, 57 ATP) va ajunge în tribunal, într-un caz nou al unui posibil dopaj în lumea bună a tenisului.

Jucătorul francez a refuzat să ia parte la un test anti-doping și își va apăra șansele în tribunal, după cum a declarat public, într-un anunț făcut pe Instagram.

Încă un nume important afectat în lumea tenisului

Tenismenul din Hexagon riscă o pedeapsă între doi și patru ani de suspendare din tenisul profesionist.

Fost număr 24 în clasamentul mondial, Rinderknech transmite în comunicatul său că Agenția Internațională a Integrității în Tenis și-a încălcat cuvântul, publicând informația refuzului testului după ce ar fi fost convenit de ambele părți ca acest lucru să rămână confidențial.

Cu Simona Halep și Jannik Sinner implicați în cazul de dopaj, în anii precedenți, tenisul continuă să își păteze reputația mondială.

În timpul în care cariera francezului Arthur Rinderknech va depinde de avocați și procese, campioana ediției 2023 a turneului de la Wimbledon, Marketa Vondrousova, se supune unei suspendări de patru ani, impuse de ITIA, decizie împotriva căreia cehoaica a făcut apel.

Ce a transmis francezul Rinderknech

Ca urmare a unei informații apărute în L'Equipe, Arthur Rinderknech a emis un comunicat pe Instagram, scriind: „Am înștiințat deja ITIA că resping acuzația și că am cerut să fiu audiat într-un tribunal independent, conform dreptului pe care îl am.

Niciodată nu am luat vreo substanță interzisă și sunt mândru de realizările pe care le-am atins în tenis, toate, reușite prin muncă grea și integritate neîntreruptă,” a comunicat Arthur Rinderknech.