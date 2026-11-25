Inter – Stuttgart, azi, ora 22:00 | Echipele probabile

Ambele formații au un golaveraj pozitiv după primele patru partide: Inter – 8-6, iar Stuttgart – 7-4.

Dacă trupa lui Chivu este angrenată în lupta pentru Scudetto, alături de Lazio și Roma, șvabii nu traversează o perioadă la fel de bună în Bundesliga, unde ocupă locul 8, cu 13 puncte acumulate după 10 etape.

Echipe probabile:

Inter: Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez.

Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. VfB Stuttgart: Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Karazor, Prömel, Führich; Undav, El Khannouss; Demirovic.

Inter - Stuttgart | Cotele caselor de pariuri și pronosticul lui Dan Chilom

Cotele caselor de pariuri:

Casele de pariuri merg pe mâna interiștilor, cărora le acordă prima șansă la victorie, cu o cotă de 1.45.

Egal – 5.60

Victorie Stuttgart – 6.00

Ambele echipe marchează – 1.42

În ultimul meci disputat pe teren propriu în Champions League, Inter a încasat patru goluri de la Club Brugge, pierzând cu scorul de 3-4.

Stuttgart nu a reușit niciodată în istorie să cucerească un trofeu european, în timp ce Inter are în palmares trei trofee ale Ligii Campionilor.

Dimarco este cel mai bine cotat fotbalist din lotul lui Chivu, cu o valoare de piață de 51 de milioane de euro. De partea cealaltă, Angelo Stiller este cel mai valoros jucător al nemților, fiind cotat la 42,8 milioane de euro.

Partida va fi condusă de francezul François Letexier, în vârstă de 37 de ani, un arbitru care acordă, în medie, 4,01 cartonașe galbene și 0,29 cartonașe roșii pe meci.

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