Imaginile SUFERINTEI lui Messi! Leo, doborat dupa o repriza de COSMAR in fata lui Bayern! Cum a fost surprins ZEUL Barcelonei

Messi si colegii sau au fost 'electrocutati' de Bayern in sferturile de finala ale Champions League!

Dupa doar 30 de minute, Bayern conducea deja cu 4-1, scor care avea sa se pastreze pana la pauza.



Messi s-a agitat in atac, dar n-a putut sa faca prea mult in prima parte. Leo a fost surprins in mai multe ipostaze care descriu, practic, starea de spriit a Barcelonei dupa un sezon complet ratat.



Dupa pauza, Suarez a marcat si i-a facut pe catalani sa viseze. Bayern a fost deranjata si n-a mai avut mila pana la final. S-a terminat 8-2!