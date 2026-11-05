Intrată din turul 2 în competiție pe Traseul Campioanelor în UEFA Youth League 2026/2027, reprezentanta României, Farul Constanța, a fost eliminată de campioana Moldovei, Sheriff Tiraspol, după 2-0 în turul de la Ovidiu, 1-3 și 6-7 la lovituri de departajare în returul disputat miercuri, 4 noiembrie.

Farul Constanța - Sheriff Tiraspol 2-0 și 1-3, 6-7 la lovituri de departajare

Filmul meciului a fost prezentat de FRF pe site-ul oficial.

În meciul decisiv pentru calificare de la Tiraspol, dobrogenii pregătiți de Stere Banoti au început cum nu se poate mai bine. Andrei Oancea a deschis scorul din penalty încă din minutul 7 după ce, în turul de la Ovidiu, el închisese tabela, tot din penalty, în prelungirile partidei, primul gol fiind marcat atunci pentru dobrogeni de Matei Berchez.

Până în pauză, Egor Ivanov a reușit, în minutul 40, să restabilească egalitatea, iar la vestiare s-a intrat așadar cu 1-1 pe tabelă. Pe finalul reprizei secunde, mai exact în ultimele 20 de minute de timp regulamentar, revirimentul gazdelor a căpătat eficiență.

După ce Vladimir Cecetchin a înscris pentru 2-1 în minutul 72, același Egor Ivanov a marcat, minutul 78, pentru un 3-1 aproape neverosimil, scor pentru penalty-uri având în vedere 2-0 din tur în favoarea Farului Constanța!

La loviturile de departajare, pentru Farul au marcat: D. Dragomir, G. Șifiringă, A. Oancea, I. Podoleanu, D. Carabaș, A. Oglindă. Au ratat: D. Tripon, S. Rezmiveș și R. Plugaru.

Pentru Sheriff au înscris: I. Jeju, V. Burcă, A. Fenin, N. Pavlenco, V. Agatiev, V. Cecetchin, A. Prodius. Au ratat E. Ivanov și D. Sorochin.

Echipa folosită de Farul

Au jucat pentru Farul în returul cu Sheriff Tiraspol:

D. Barbu – E. Neamțu (A. Oglindă ’86), R. Plugaru, A. Filea, D. Dragomir – A. Oancea, I. Podoleanu (c), A. Telehoi (S. Rezmiveș ’74) – D. Tripon, A. Minescu (G. Șifiringă ’74), M. Berchez (D. Carabaș ’86).

Rezerve: E. Baran – D. Bâtu, A. Pambuca, T. Iordache, A. Avram.

Antrenor: Stere Banoti