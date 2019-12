VIDEO FABULOS! Cea mai mare simulare din istorie? Ce a facut Hategan in Monterrey - Al Sadd, la Campionatul Mondial al Cluburilor

Meciul dintre Monterrey si Al Sadd, arbitrat de Ovidiu Hategan, a oferit un moment extrem de comic in minutul 32 al primei reprize. Baghdad Bounedjah, jucatorul qatarezilor se afla in posesia mingii la marginea careului, dar a simulat inexplicabil, sperand ca va primi penalty, desi aparatorul mexicanilor era la distanta mare de el.

Arbitrul roman nu s-a lasat pacalit si i-a acordat cartonas galben jucatorului algerian pentru simulare.

Dive of the weekend from Al-Sadd's Baghdad Bounedjah in the Club World Cup...#ClubWC pic.twitter.com/G3IqMJBj0b