EXCLUSIV: "Au venit doi agenti de securitate cu pustile dupa mine!" Moment INCREDIBIL povestit de Hategan! Ce s-a intamplat pe aeroport

Intr-un interviu exclusiv pentru www.sport.ro si PRO TV, Ovidiu Hategan a povestit momente din cariera lui despre care nu s-a stiut nimic pana acum!

Hategan era sa fie luat de politie pe un aeroport din Europa dupa o faza incredibila petrecuta alaturi de echipa sa. Arbitrii si-au uitat sistemul de comunicare pe un aeroport intermediar. L-au gasit la intoarcere si s-au bucurat zgomotos. Politia s-a sesizat si romanii erau sa intre in ancheta! :)

"La un moment dat, am avut un meci in Europa League in fazele eliminatorii. Am plecat spre Franta, am avut intarziere si la urmatorul avion am fugit tot 6, ca as prinde avionul. Cand am aterizat, imi suna telefonul. Era seful de la UEFA sa ma intrebe daca am ajuns cu bine. Cand am intors capul, ce vad in spate? Toti baietii cautau ceva: lipsea ssitemul nostru de de comunicare. Am ajuns in tara respectiva fara sistemul de comunicare, il uitasem in aeroport. Noroc cu un arbitru din orasul unde eram, ni l-a dat pe al lui. La intoarcere, am mai avut noroc o data. Am gasit sistemul de comunicare intr-o camera mica. Nu vrea sa spun explozia de bucurie pe care am avut o toti.... In momentul ala a venit securitatea cu 2 agenti inarmati, ne-au intrebat ce facem acolo", a spus Hategan.