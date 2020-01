2020, anul in care VAR intra in Liga 1! Anuntul de ULTIMA ORA al lui Hategan

Sefii Ligii au promis ca anul 2020 va fi primul in care sistemul VAR va fi folosit in campionat.

Ovidiu Hategan, cel mai bine cotat central roman al momentului, spune ca arbitrii vor fi gata la inceputul sezonului viitor pentru implementarea sistemului de asistenta virtuala. Hategan ii avertizeaza insa pe fani si oficiali ca VAR-ul necesita investitii majore si, de asemenea, ca sistemul nu va functiona perfect imediat dupa implementarea lui.

"Ce tine de noi, de arbitri, cred ca intre 3 si 6 luni se poate realiza. Am trecut prin cursurile de formare, nu e atat de simplu pe cat pare. Problemele de infrastructura... aici nu stapanesc. Aici Liga trebuie sa constientizeze ca exista niste costuri, un anumit numar de camere care trebuie acoperit, e vorba de pozitionare. Arbitrii vor fi pregatiti pana la inceputul campionatului viitor, cu siguranta. In spatele monitoarelor, ca arbitru video, e foarte dificil. Iti doresti sa nu scapi nimic. In camera nu poti sa faci nicio greseala. Sunt anumite categorii si acolo, erori mai mici sau mai mari. Lumea o sa astepte ca totul sa functioneze impecabil, dar trebuie sa ne pregatim pentru ca nu e atat de simplu. Tocmai din concentrare foarte mare si din dorinta de a nu scapa nimic poti sa faci o eroare", a spus Hategan.