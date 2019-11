SCENE SOCANTE in Europa League la meciul dintre Basaksehir si Roma! Un suporter i-a spart capul unui jucator sub ochii lui Hategan! FOTO

Roma s-a impus cu 4-0 pe terenul turcilor de la Basaksehir insa meciul nu a fost lipsit de incidente. Aceasta partida a fost arbitrata de Ovidiu Hategan, iar in minutul 53 a avut loc un episod socant. Pellegrini se pregatea sa execute o lovitura de colt, dar dintr-o data s-a prabusit pe gazon si i-a facut semn lui Hategan ca fost lovit. Dupa ce a vazut ce s-a intamplat, Hategan i-a cerut crainicului sa ii avertizeze pe fanii gazdelor ca ar putea sa suspende partida.

Pellegrini a fost bandajat si a jucat pana in minutul 71 cand a fost schimbat cu Under.

Roma midfielder Lorenzo Pellegrini struck by a coin thrown from stands during Europa League clash against Istanbul Basaksehir. Pellegrini (left) had played a crucial role as Roma raced into a three-goal lead before half-time pic.twitter.com/iSNpLI7ilz